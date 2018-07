Cristiano, llámame

Repasando el timeline del twitter de Cristiano Ronaldo, me quedo deslumbrado por la calidad de las imágenes seleccionadas. Sin embargo veo que cojea a la hora de titular esas fotos. Sirva esta humilde entrada de Liopardo de aquí el que escribe El Hematocrítico a modo de prueba o casting para solicitar humildemente un empleo oficial de titulador de imágenes oficial de CR7 (OFFICIAL PICTURE NAMETHINKER) por apenas unos cuantos cientos de miles de euros. Y unos auriculares buenos. Liopardo | Liopardo Concurso. 7 de estos músculos de la pierna no existen. ¿podrías adivinar cuales? Liopardo | Liopardo Me gusta señalizar mi edredón bien, porque si no cuando salto en la cama puedo tener problemas serios Liopardo | Liopardo A esto me refería Liopardo | Liopardo Llevando a mi sobrina al caballito, que se cansa la pobre de tanto parque Liopardo | Liopardo Capturado por los Romulianos, me obligan a hacer experimentos en su nave nodriza. HELP. Liopardo | Liopardo Pero tío NO TE APOYES EN EL COCHE, QUE TE ESTOY VIENDO, HOSTIAS Liopardo | Liopardo La típica siesta que te echas delante de un fotógrafo en una posición completamente natural Liopardo | Liopardo Debo fundirme con la naturaleza para ser uno con el cosmos Liopardo | Liopardo SOOOMOOOOOS EL REAAAAL MAAADRIIIID Y MAAAAARCAAAMOOOS GOOOLEEEES MIIIIIIL Real Madrid : El musical (PRÓXIMAMENTE)