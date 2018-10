6 cosas en las que no sabías que podías competir

Seguramente ya habrás llegado a la conclusión de que nunca vas a ganar una medalla de oro en la olimpiada o figurar en el Guinness por ninguna proeza deportiva. Pero, ¿has pensado que a lo mejor el problema es que no has investigado bien? Hoy os traigo seis competiciones que seguramente no sabes que existen y que, a lo mejor, puedes ganar. ¡Empieza a entrenar hoy!

Empezamos con el Campeonato del mundo de pilla pilla . Como lo que jugabas en el patio del colegio pero en un gimnasio con andamios, cuerdas y espalderas. Y con las articulaciones peor.

También jugabas en el patio del colegio a este juego, y quizás es suficiente práctica para participar en el campeonato de Piedra Papel Tijera. Se celebra en Las Vegas y el premio son 50.000 pavazos.

Si te gusta más la adrenalina del combate cuerpo a cuerpo, ¿qué tal si te inscribes en el campeonato de Lucha de pulgares? Incluye un precioso pequeño ring para que los pulgares parezcan pequeños luchadores calvos gorditos.

Las normas del Campeonato de Air Guitar son fáciles de entender. Tienes que simular que entre tus manos hay una guitarra invisible y darle duro en el escenario como si fueras una estrella del rock and roll.

Si has entendido las normas de esta especialidad, estoy seguro que también entenderás la siguiente…AIR SEX.

... y por último una especialidad deportiva muy española. Tan española que uno de sus recordman es un político en activo de nuestro país. Me refiero al campeonato de escupir huesos de aceituna. Calculo que premian la distancia más que la precisión, aunque también sería bonito.