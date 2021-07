Cosas que aprendí de mí viendo una semana de olimpiadas

Más información Guía para seguir los JJ.OO. de Tokyo 2020

Llevo una semana viendo exclusivamente competiciones de las Olimpiadas y puedo afirmar sobre mí mismo muchas cosas.

Me encanta el deporte

El deporte es maravilloso. Es buenísimo para la salud y lo recomiendo profusamente. No hay más que ver el buen estado de forma de los atletas que participan y las proezas que realizan. Personalmente he bajado un poco mi propia forma después de una semana a base de pizza congelada y hamburguesas a domicilio, la coca cola, la cerveza, las palomitas y los doritos y me ahogo al levantarme del sofá. Hace mucho que no me cambio el pijama porque sudo de pensar en tener que llegar hasta la lavadora pero vamos… ¿habéis visto los hombros de los piragüistas?

Soy un experto en todos los deportes

Solo necesitas ver unas cuantas finales para saber lo suficiente como para llamarte a ti mismo experto en el deporte que te apetezca.

¡Ya estoy listo para criticar!

¿Debería el seleccionador de baloncesto sacar a ese base en los últimos minutos? ¿Ha hecho bien el piragüista en girar en el obstáculo en ese ángulo? ¿Es correcta la posición de ese tirador? ¿Existe Togo?

Preguntadme en serio, lo sé todo.

Soy un experto en husos horarios

¿Qué por qué pongo el despertador a las cuatro de la mañana? Por Dios, esta es la hora en la que hay más sombra en Japón y toca maratón. Esto lo sabe todo el mundo. Aunque el baloncesto es más tarde porque lo retrasan porque en Estados Unidos el prime time es a las tres de la tarde locales y…

Soy un experto en geopolítica

Reforzado por los años que llevo haciendo lo mismo con Eurovisión. Pregúntame que te cuento qué pasa con el himno de Rusia, con Ucrania, las tensiones de las Coreas, las relaciones de Bélgica con el Congo o lo que se te ocurra. Estoy como para ir directo a saber y ganar.

Soy un experto en inclusión y perspectiva de género

¿Alguien con ganas de conversar conmigo sobre la importancia o no de la visibilización LGTBI o el tratamiento sexista en prensa a las atletas femeninas? ¿se debe uno referir a las deportistas por su nombre o basta con llamarlas “la atleta “ o explicar quién es su ex? También controlo bastante del tema de los uniformes. ¿Es necesario para el buen volleyball ver bien el culo de las deportistas? ¿Coarta un trozo de tela en las cachas la capacidad de las mujeres para hacer un saque?

Soy un experto en salud mental

Sé todo lo que quieras sobre lo que le pasó a Simone Biles. Sé si hizo bien en retirarse o si se tenía que quedar a sufrir y darlo todo porque la gente que trabaja en el taxi nosequé. Sé sobre psicólogos deportivos, presión, la gente de antes y la gente de ahora… ¡Lo que quieras! ¿Debería haber arriesgado Simone y tenía que haber participado aunque se sintiera horrible si tu tío tiene que abrir el kiosko? ¡HAY DEBATE!