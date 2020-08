Consejos para maestros y la vuelta al cole

Como miembro del colectivo de maestros del Planeta Tierra he de confesar que estoy bastante afectado por la vuelta al cole. Las indicaciones de los encargados de Educación de las comunidades autónomas no me tranquilizan demasiado . He visto que el presidente del gobierno ha organizado una reunión para tratar este tema con los presidentes de las comunidades...la última semana antes de la vuelta al cole. ¿Así cómo vamos a tener legitimidad para decirle a nuestros alumnos que no hay que preparar las cosas a última hora? En fin, como nadie dice nada seré yo el que como experto en el tema os dé los consejos que necesitáis para afrontar la vuelta al cole con garantías.

Elimina todo lo que haya en tu aula

Carteles, mesas, armarios, material escolar... todos estos elementos obstaculizan la limpieza y complican la esterilización de las aulas. ¿Qué tal si preparamos aulas diáfanas? Podemos decir que son minimalistas, versátiles y que en Finlandia están de moda. Incluso podemos acolcharlas para darle un toque más tranquilizador.

No dejes que tus alumnos se toquen

La vida escolar se convertirá en una gran partida de “ las otras personas son lava” . Haz que los cientos de alumnos del colegio suben y bajen, entren y salgan respetando el metro y medio de distancia. ¡Es verdaderamente fácil!

El mejor juguete : La imaginación.

En los recreos, si están sentados en el suelo y cierran los ojos podrán imaginarse que juegan a cosas divertidísimas y no tendremos que tocar a nadie. Partidos de fútbol, luchas de superhéroes, montañas rusas...Todo está al alcance de sus cabezas y podrán hacer lo que les dé la gana.

Una vuelta de tuerca al Aprendizaje

Cooperativo Después de tantos años formándonos sobre estas metodologías, ha llegado el momento de darle la siguiente vuelta : No se usa más.

Clases de música sin instrumentos

Gran momento para practicar estilos olvidados como los cantos gregorianos, el duduá a capela o el beatboxing. Bueno, el beatboxing no que salta bastante saliva. ¿Se puede hacer beatboxing con mascarilla? Si la cosa se pone complicada y cantar queda prohibido también , se pone algún CD bueno y se escucha calladito, que los chavales de hoy un poco de cultura musical mal no les va a hacer.

Clases de Educación Física:

Sin vestuarios. Sin accesorios deportivos. Sin tocarse. Sin sudar. Las clases de Educación Física pueden ser un gran momento para charlar sobre deporte o comentar la última jornada de la liga (si la hubiera)

Fotocopias

No. Fotocopias no. Las fotocopias son superficies planas que se soban y se pasan. ¿Cuántos virus se pueden esparcir a cuántos hogares pasando un taco de exámenes por una clase? Los exámenes se harán en hojas...no...se harán en... cuadernos...tampoco... con bolígrafos que... ay

Las notas :

Aprobado general, claro. Esta ya os la sabíais, ¿verdad?