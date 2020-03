¿Estás agobiado porque no puedes salir de casa por culpa de la Pandemia? ¿Se te está cayendo el piso encima? A mí me pasaba esto también, pero se me ha pasado. Se me ha pasado porque he ido a ver las redes sociales de muchos famosos y he aprendido un montón de trucos muy guays para llevar mejor estos días. ¡Tomad nota!

PONTE EN FORMA EN TU GIMNASIO

Sergio Ramos nos enseña como podemos mantener el tipo y no estar todo el día sentados viendo la tele. Vete a tus máquinas, abre bien la cristalera del jardín y a mantenerte en forma

JUEGA AL PINPON

Aprovecha, como Marcelo, esa mesa de pin pon a la que le das poco uso. Ya sabes. La que tienes en tu jardín gigante al lado del trono de Alicia en el País de las Maravillas.

JUEGA AL VOLEYBAL

Sigue el consejo de este ex jugador del Real Madrid y practica el voleybal. Con la cabeza. En tu piscina climatizada de tu sótano. Las horas se te pasarán volando y harás deporte. ¡Qué más quieres!

VETE A TU YATE

O como le llama Daddy Yankee, tu "casa acuática"

AMENAZA AL VIRUS CON VIOLENCIA FÍSICA

Ibrahimovic anuncia su contribución a la caridad y termina con una amenaza al virus. Si el virus no va a él. Él irá al virus. El virus no sentía tanto terror desde que empezaron los confinamientos y los experimentos con vacunas.

HACERME MARXISTA

Y llamar a la huelga contra los empresarios explotadores y pedir la redistribución de la riqueza como... ¿BRITNEY SPEARS?