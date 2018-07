Es pura arqueología de internet. Es un blog que se inauguró hace 10 años y lleva más de 5 inactivo, pero COMIDA SUICIDA http://suicidefood.blogspot.com.es/ es una de mis mayores influencias y desde aquí le quiero rendir un homenaje. El concepto de comida suicida se refiere a animales que desean ser comidos. Vacas que te invitan a que las trinches. Cerdos deseando que los desmenucen. Langostas deseando que saborees el caldo que las está hirviendo. Ovejitas que te piden a gritos que les hinques el diente encima de las costillas. Los carteles y logotipos que recoge este blog no son sólo característicos de la América profunda de la que salen. En España también podemos encontrar ejemplos . Así que sin ir más lejos , una selección de…EL HORROR MÁS PROFUNDO. Liopardo | Liopardo HEEEEEEY . Espera. No me comas todavía. Déjame echarme esta salsita por el ombligo que estaré mil veces mejor…Impacientón. Liopardo | Liopardo La versión pollo de la historia de Abraham en la Biblia. "Sacrifícame a un hijo" "Maaaarchaaaando. ¿Al ast o rebozado?" Liopardo | Liopardo Tío, enhorabuena. Me estás cortando GENIAL. Menudos chuletones. Vaya pulso. Bravo. Liopardo | Liopardo Voy a preparar el fuego... heeeey. ¿qué estás mirando, cochinete? Liopardo | Liopardo Ardiendo espero, al hombre que yo quiero Liopardo | Liopardo Hey, ya sé que me vas a devorar pero déjame un ratito que está el agua cojonuda Liopardo | Liopardo ¿Quieres echarle un bocado a lo que te traigo? Está estupendo. Qué te voy a decir yo que estuve casada con él quince años... Liopardo | Liopardo ¡Vente a la carnicería! ¡Pasa a saludar! Nosotros ya no estamos, por diversos motivos, pero bueno alguien habrá que te abra. Liopardo | Liopardo Vivan las olimpiadas de la barbacoa. Lo importante no es ganar. Es que nos comas.