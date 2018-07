Cinco concursos japoneses que no creerás que existen

Que sí. Que Ahora caigo es muy divertido. Boom! Es fenomenal. ¿Tu cara me suena? Entretenimiento impecable…Sí. PERO. ¿Por qué no ha llegado a España el estilo de hacer concursos de los japoneses? ¿Por qué no han llegado aquí estos 5 CONCURSOS JAPONESES QUE , EN SERIO, EXISTEN ESCALERAS QUE RESBALAN Consiste en tener que subir por… a ver si lo adivináis… Una absoluta obra maestra.

AHORA CAIGO NO, LO SIGUIENTE Ya quisiera Arturo Valls presenciar estos LEÑAZOS

APOYANDO LA CANTERA 3 jugadores de la selección japonesa de fútbol deben marcar gol a un equipo compuesto por 100 niños. :___) De aquí salen los veinte próximos Messi por lo menos

VAYAMOS AL FIN DEL MUNDO Donde los concursantes recorren partes recónditas del planeta para hacer pruebas como, por ejemplo, aguantar el ataque de un **** oso gigante metido en una caja de metacrilato. Sólo eso.

O tener que TOCAR A UN LEON DISFRAZADO DE LEÓN

Madre mía CANTAR KARAOKE MIENTRAS TE HACEN UNA **** Esto…. Me voy