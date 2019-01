Buscando en Google terror puro

Ponte una pegatina en la webcam que te espían"

"Pues ayer estaba hablando de que necesitaba cambiar de auriculares y hoy me ha aparecido un anuncio de auriculares"

"Me acaba de pedir el móvil que valore el bar en el que acabas de estar"

A todos nos han contado y nos ha pasado cosas como estas, que sirven para llevarnos las manos a la cabeza y animar cualquier conversación con comentarios de ay ay ay nos espían eh ay cómo es Google.

Realmente nos está fichando el móvil? ¿Qué saben de nosotros?

No quiero ni pensar en lo que saben de verdad, porque me llega con saber con certeza lo que ellos admiten que saben. Algunas cosas que puedes comprobar con tus propios ojos .

Puedes escuchar fragmentos de audio que Google graba y atesora, incluso transcribe, recogidos con el micro de tu móvil

Enlace : https://myactivity.google.com/myactivity

Si entras en Google Maps y pulsas en el menú Mi Cronología, podrás ver todos tus movimientos, con horas, con DE TODO . ¿Cuánto tardaste en ir al trabajo el 24 de Febrero del 2016? Ahí lo tienes. ¿Cuántas veces has ido a comer a casa de tus suegros? También. SO. CO. RRO.

En el enlace de la publicidad de Google podrás ver que saben tu género y tu edad, aunque no lo hayas dicho, y absolutamente todos tus intereses.

https://www.google.com/ads/preferences/

Descarga todo lo que sabe Google de ti . Todo. Todas las búsquedas que hiciste (esas también). Todo lo que viste en youtube. TODO. TO DO.

https://takeout.google.com/settings/

Descarga todo lo que Facebook sabe de ti en este enlace https://www.facebook.com/help/212802592074644

Y prepárate a sudar

QUE PASÉIS UN BUEN DÍA (en el búnker con papel albal en la cabeza)