La boda del año

Bueno , a estas alturas ya lo puedo contar. Sí. He asistido como invitado a la boda de Marta Ortega. Formo parte de la élite cultural coruñesa y como tal no me podía perder el enlace entre la heredera del impero de Inditex y algún italiano con el que se casaba.

¡Y menuda boda, amig@s! Se ha filtrado alguna cosilla, como que el banquete estuvo amenizado por Jamie Collum, Norah Jones y Chris Martin, de Coldplay. ¡Casi nada!

Jamie Cullum y Chris Martin | Instagram

Todo esto de las stories del Instagram de sus invitados. Pero lo que vais a ver ahora es material del carrete de mi móvil.

La boda fue oficiada por el Papa Francisco

El Papa Francisco en una imagen de archivo | EFE

La ceremonia religiosa, fue seguida por una civil a cargo del auténtico Elvis Presley revivido para la ocasión

Elvis Presley en Las Vegas | Elvis Presley

Uma Thurman fue trasladada a Coruña en un jet privado para revivir su legendario papel de Kill Bill mientras cortaba jamón en los pinchos

Cine: Kill bill Volumen 1 | Atresplayer.com

Las uñas de la novia se las pintó Banksy

'Love is in the air' de Banksy | Agencias (Archivo)

Entreteniendo a los niños en el banquete, Mary Poppins

Emily Blunt protagonizará 'El regreso de Mary Poppins' | seestrena.com

Un elegantísimo Fernando Alonso ejerció de aparcacoches para los invitados

"Mi mejor día en años" declaró luego

Fernando Alonso | Getty Images

Encargados de la seguridad , Terminator y la Patrulla Canina

Terminator 2: El juicio final | agencias

juguetes patrulla canina | Atres advertising

Sólo se filtraron algunas de las actuaciones musicales. El cartel completo fue todavía más alucinante.

Beyoncé y Jay Z | Gtres

El cantante de la banda irlandesa 'U2', Bono | EFE