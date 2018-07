Ayuda para cuando tengas hambre

¿Estás en el trabajo y te apetece picar algo? ¿Crees que esa manzana que has traído a media mañana no va a ser suficiente? No te preocupes. Marca este artículo en favoritos y baña a tus sentidos de esta galería de productos AUTÉNTICOS de comida rápida que bloquearán tus arterias automáticamente sólo con visionarlos y hará que desaparezca tu apetito durante semanas. O eso o directo al Burger, pero eso significaría que tus problemas son mayores y yo ya no te puedo ayudar. Liopardo | Liopardo EL DOUBLE DOWN Es un bocadillo de bacon y queso, pero sin pan. El pan engorda así que se puede sustituir por…dos pechugas de pollo empanadas. Y tan ricamente. Liopardo | Liopardo LA HAMBURGUESA DE SANDWICHES También se puede sustituir el pan por otras cosas… por ejemplo, por sándwiches de queso. Que no es exactamente pan. Es MEJOR QUE EL PAN. Liopardo | Liopardo KIT KATS CON MASA ¿Cómo mejorar las cualidades nutricionales del kit kat? ¿Qué tal si lo metes dentro de masa de pizza y lo pones con docenas de amigos? PREMIO Liopardo | Liopardo BORDE DE PIZZA RELLENO DE…SALCHICHAS Empezaron metiendo queso. Quisieron jugar a ser Dioses. Ahora no hay vuelta atrás. Liopardo | Liopardo QUESADILLA DE CHEETOS Voy a tener quesadillas esta noche Liopardo | Liopardo LA HAMBURGUESA PIZZA Dijeron que no podrían reproducirse…se equivocaron Liopardo | Liopardo LA HAMBURGUESA TITAN Contadlas. En serio, contadlas. Sí. Hay 10. 10 hamburguesas. Buena suerte con esa visita al desencajamandíbulas. Liopardo | Liopardo Y para terminar os dejo con MANTEQUILLA REBOZADA CON CHOCOLATE ¡qué aproveche esa manzanita!