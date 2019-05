Avatar: La película numero uno de la historia

¿Será esto posible? ¿Puede la película Número uno y por tanto la más vista, más amada y más querida perder su puesto?

Puede quitarle el puesto de recaudación pero no podrá destronarla de nuestros corazones. Recordemos nuestros momentos preferidos de la mejor película de la historia.

Este es el protagonista de la historia, el mítico…esto…cómo se llamaba. Eeeeh. ¿Jake Sully? ¿En serio? Ok. Pues Jake Sully ¿Estamos seguros de que se llamaba así? Ok. Pues es como un soldado o algo. Del espacio.

Frame de la película 'Avatar' | 20th Century Fox

También sale …¿Michelle Rodriguez? ¿La de Lost? ¿La de Fast and the Furious sale en esta peli? Estoy flipando.

Frame de la película 'Avatar' | 20th Century Fox

Tenian como naves. De eso sí me acuerdo.

Frame de la película 'Avatar' | 20th Century Fox

Este era malo fijo. Y quería como un mineral que tenían unos extraterrestres.

Frame de la película 'Avatar'. | 20th Century Fox

Los extraterrestres eran estos. Tenían como un árbol de luces, se chutaban en él y bailaban. Y el malo quería tirar el árbol

Y entonces como que el bueno se convertía en extraterrestre .

Y se enamoraba.

Frame de la película 'Avatar'. | 20th Century Fox

Esto es que se flipaban con unas esporas, creo.

Frame de la película 'Avatar'. | 20th Century Fox

HAY QUE TIRAR EL ÁRBOL, decían los malos.

Frame de la película 'Avatar'. | 20th Century Fox

Espera… ¿había dragones?¿qué?

Frame de la película 'Avatar'. | 20th Century Fox

¿Carreras de dinosaurios?

Frame de la película 'Avatar'. | 20th Century Fox

PERO ESTAMOS SEGUROS DE QUE TODOS HEMOS VISTO ESTA PELÍCULA?

Frame de la película 'Avatar'. | 20th Century Fox

¿Islas voladoras?

Vale. Lo admito. NO ME ACUERDO DE NADA. SE ME HA BORRADO DEL CEREBRO. ¿Cómo puede ser la peli más vista de la historia la menos recordada? ¿Dónde están los niños disfrazados de avatar? ¿Las mochilas de avatar?

Espero que estas lagunas se aclaren cuando se estrenen los próximos:

Avatar 2 : ¿Os acordáis de Avatar?

Avatar 3 : La venganza de Avatar

Avatar 4 : El retorno de los Avatares

Y

Avatar 5 : Un nuevo Avatar

Yo voy a repasar que estoy EN BLANCO.