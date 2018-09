Aterriza en cuanto puedas

Una de mis cuentas de Instagram preferidas, Passenger Shaming, recopila las movidas que se encuentran habitualmente los trabajadores de las líneas aéreas en su día a día volador. Decir que los estándares de calidad de los viajes en avión están reduciéndose es como decir que Trump ha bajado ligeramente el listón de ser presidente de Estados Unidos. Veamos algunas de las últimas actualizaciones de la cuenta…

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

Yo he visto 'IT' y prefiero que se me aparezca el payaso Pennywise en la alcantarilla que esta visión del infierno

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

¿Una gorra para hacer un viaje? Sí, por qué no. Una gorra homenaje a Trump que hace apología del Sexo Anal no tiene por qué ser considerada fuera de lugar. Hay que saber cómo combinarla.

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

Lo bueno de que te toque la salida de emergencia es que tienes mucho espacio para estirar las piernas

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

Parece que Marco quiere llegar a donde está su buena mamá por vía aérea

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

¿20 minutos de retraso? Perfecto para un siesta rapidita

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

A lo mejor esa no es la manera de tener los pies en alto durante un vuelo…

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

No. Esa tampoco.

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

Un asiento de ventanilla y cinco pequeñitos por favor

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

Pues una cosa te voy a decir… NI TAN MAL

Cosas raras que te encuentras en un avión | Instagram @passengershaming

Cuando aterrizan tan bien que quieres hacer algo más que aplaudir