Así ha sido la evolución de Marta Ortega

He visto en redes a mucha gente sorprendida por el nombramiento de Marta Ortega como nueva directora de Inditex. ¿Por qué tanta reacción extraña? Es evidente que para un puesto de esa importancia, Amancio tiene que poner a una persona en la que confíe. No por ser su hija, no no no… Por tener la mayor experiencia dentro de la empresa.

Amancio empezó haciendo batas y ella doblando camisetas.

¡Dos historias igualmente flipantes!

Para escépticos os traigo el historial de Inditex de la nueva directora para que veáis.

2007

Empieza a trabajar en Zara, en King’s Road de Londres. Vende y dobla ropa, aunque sus compañeras se extrañan al ver que tiene un Rolex.

2008

Dos meses en Zara Home en almacén cargando edredones en estanterías.

Hubo un momento en el que le cazan diciendo "ya hablaré yo con papá a ver si encuentra plumas más ligeras porque ya me contarás"

2012

Retorna como jefa de tienda a un Massimo Dutti en Benalmádena. Todo fue bien hasta que sus colegas se percataron de que venía a trabajar en un helicóptero.

2016

Comienza a trabajar en la centralita de ayuda de devoluciones por internet. Le pasan una llamada al día y la atiende el secretario personal con el que viaje, lo que provoca recelos en la planta.

2017

Pasa a ser directora europea de Zara Home, con un cargo que consiste en probar los distintos ambientadores. “Caramelo salado” y “vainilla con chocolate” vienen directamente de su olfato, así que dadle las gracias.

2018

Ficha como responsable de hacer playlist de villancicos en las tiendas de Oysho, un puesto por el que recibe 150.000 euros al mes para sorpresa del resto de gente de la tienda que sin embargo la veían como una más.

2019

Subdirectora internacional de selección de branding. En este puesto tiene que ver películas de dibujos con su niño pequeño para seleccionar qué personajes son los que más le gustan para las camisetas de Zara Kids y Lefties.

El niño pasa a ser director europeo de lo mismo.

2021

Pasa a dirigir la empresa. De repente todo el mundo entiende por qué tenía esa plaza de aparcamiento tan buena desde el primer día