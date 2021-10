Así serán los cines del futuro

He visto cómo van a ser los cines del futuro y he de reconocer que me ha sorprendido.

Toboganes para tirarse durante un recreo en medio de la película, tumbonas, sofás, fiestote bueno. Parece que los peques no son capaces de concentrarse lo que dura una película. Y parece que solamente ir al cine no es lo suficientemente genial.

Esto me parece fabuloso pero me da mucha envidia que sean solo para peques. ¡Eso no está bien! ¿Por qué ellos tienen derecho a tirarse por un tobogán en mitad de Bebé Jefazo y nosotros tenemos que tragarnos Dune a palo seco?

Ya sé que hay cines guais ahora que puedes hasta cenar pero eso no sirve. Quiero cambios y los quiero ya .

Quiero...

WIFI

Nada de prohibir móviles... animar a la gente a sacar móviles. A buscar actores en IMDB, a hacer fotazas para el insta, a hacer tik toks con las mejores escenas. Si se puede en todos los sitios del planeta, ¿por qué en el cine no?

DJ

Unos temacitos en las pausas de la película para echar unos bailongos, y quizás unas remezclas LIVE de las bandas sonoras.

CAMAS ELÁSTICAS

Con las películas de acción que se ruedan cámara en mano, no notarás la vibración.

GYM

¿Por qué estar sentado si puedes aprovechar para hacer cardio? Unas carreritas durante fast and furious, unas mancuernas viendo la nueva de Matrix... ni te das cuenta y echas el día.

PISCINA

Para hacerte unos largos viendo, quizás, Tiburón o para sentarte en un flamenco hinchable mientras te tomas un mojito viendo una de Garci.

QUÉ GRANDE ES EL CINE