Así habrían sido los juegos olímpicos de Madrid 2020 en redes sociales

Menuda bala esquivamos con las Olimpiadas, compañer@s del Liopardo. Viendo la ceremonia inaugural de los Juegos pospuestos de Tokyo no pude dejar de pensar en Ana Botella y sus intentos por conseguirlos. ¿Recordais Madrid 2020? ¿Y si hubiera pasado? ¿Cómo habría sido tener que celebrar unos juegos Olímpicos este mes en Madrid?

Las redes sociales hubieran sido tal que así…

La polémica de las banderas

¿Hay demasiadas banderas de España en la ceremonia? ¿O demasiadas pocas? ¿Son suficientemente grandes?

La polémica del abanderado

¿Quién es? ¿Cuál es su género? ¿A quién vota? En Libertad Digital descubren que una vez en twitter le dio un me gusta a Errejón. ¿Es por eso que fue elegido representante?

La ceremonia de inauguración

La única cosa que tendría en común con Tokio es que nos comeríamos a Alejandro Sanz, seguro. Pero… ¿por qué han vetado a Miguel Bosé? ¿Dónde está Estopa? ¿Qué hace ahí un actor de los de la ceja? ¿Es música C Tangana? ¿debería encender el pebetero El Cigala?

Las ventajas de las delagaciones africanas

Notables ventajas de competir bajo los más de 40 grados de ese Julio Madrileño Algoriano, los Noruegos muestran su indignación. Memes de japoneses derretidos.

La mascota

Polémica por la elección de Libertad la mascota olímpica. Le ganó a las finalistas Ayusi y Carapillo.

La polémica de las sedes

Grave polémica al elegir el Zendal como sede de las finales de Atletismo, y por elegir como lugar para la lucha grecorromana el Primark de Gran Vía

Las camas de cartón

Diseñadas para impedir dormir la siesta un sábado a 39 grados.

El asunto de la Libertad

Madrid no cree en las normas, y esto afectaría claramente al desarrollo de los eventos deportivos. ¿Por qué un delantero no puede adelantarse a la línea defensiva del equipo contrario? ¿Quiénes somos para cortar la libertad a un boxeador de meter en un guante una herradura de caballo? ¿Por qué el equipo de baloncesto tiene que tener cinco jugadores y no quince? Las adendas impuestas por la comunidad a los eventos deportivos serían muy polémicas y darían para mucho. Las medallas conseguidas en estos juegos, (la de oro de natación conseguida en moto de agua o la de saltos de altura conseguida por un canguro) serán ampliamente cuestionadas por la comunidad olímpica.