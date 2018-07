Aniversarios que llegan en 2017 y te harán sentir terriblemente viejo

El 2016 nos ha traído guerras, atentados, el Brexit, Donald Trump, la muerte de algunos de los personajes más queridos… ¿Cómo será el año que empieza? No os quiero chafar la celebración de la despedida de este año infernal pero… ¡VAMOS A MORIR TODOS (EN EL 2017)! Algunas de las cosas que cumplen aniversarios el año que viene y que harán que te sientas REGULAR. En el 2017 se cumplen 30 años de películas como… Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo También cumple 30 años With or without you o Where the streets have no name (SOCORRO!) Liopardo | Liopardo También será el 25 aniversario, las bodas de plata de… Liopardo | Liopardo Cobi, tío. ¿Cuántos son 25 en años perro?) Esto es una canción de 25 años

¿Estás preparado para el 20 aniversario de… LA MUERTE DE LADY DI? Liopardo | Liopardo Un dato extra de Vamos a morir todos es que cuando murió Lady Di tenía…¡¡36 años!! ¿¿?? ¡¡Pero si era una señorona!! Esta película tiene 20 años Liopardo | Liopardo Oh y ESTOS DISCOS. EL COLMO DE LO MODERNO. También 20. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Estas canciones. 20 añazos.

¡PERO SI ESTAS PELÍCULAS YA VAN A CUMPLIR 10 AÑOS! DIEZ.AÑOS. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Y ESTO… también 10

Pues nada. Feliz 2017 a todos, chicos. ¡VENGA ESE INICIO DE AÑO CON ALEGRÍA!