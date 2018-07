3 productos para chicas imprescindibles

Liopardo | Liopardo

Chicas, ¿estáis en uno de esos días que tienes alguna emoción diferente a la de alegría desbordante? Eso no está bien, porque privas a los chicos de tu entorno de tu sonrisa y francamente es una pena. No te preocupes. Estos divertidísimos accesorios de plástico deformarán tu cara moldeando tus músculos y tendones para que produzcas esa sonrisa tan bonita que te sienta tan bien. ¡GUAPA!

