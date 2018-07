2016: año de temazos

TEMAZOSOK2 | Liopardo

2016 es reconocido universalmente como un annus horribilis de los gordos para casi todo, pero os invito a pasar dos horas y media con mis temazos favoritos de este año para que os quedéis con la sensación de que algo bueno se pudo sacar. Os he hecho una playlist con lo que más me ha gustado a mí de todo lo que ha salido y no, no me ha quedado espacio para meter La Bicicleta. Vaya por Dios.

