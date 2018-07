2001: Isabel Coixet rechaza dirigir una entrega de Star Wars

starwarscuqui | Liopardo

19 de diciembre de 324. En Roma Licinio abdica de su posición como emperador romano. A los pocos meses Licinio es contratado para formar parte de la junta directiva de CONACUESA (Construcción de Acueductos Sociedad Anónima), una multinacional que construía acueductos, canales y carreteras por las principales capitales del Imperio Romano. Es el primer caso documentado de puertas giratorias ( furibus gyratorius) de cargos públicos a grandes compañías. 20 de diciembre de 1962. Se estrena la película “La gran familia”, dirigida por Fernando Palacios. A raíz de este largometraje se instaura en Madrid la tradición de dejar un niño perdido y a su suerte en la Plaza Mayor para que lo devore el espíritu de la Navidad y calmar así su ira. 21 de diciembre de 1898. William Frederick Cody, más conocido como 'Buffalo Bill' llega a Barcelona con su circo, el Buffalo Bill's Wild West. Nada más aterrizar en la Ciudad Condal, el soldado y ex cazador de búfalos se hace llamar Jordi, ficha por Junts pel sí y pide la independencia de Catalunya. 22 de diciembre de 2001. Isabel Coixet rechaza dirigir la nueva entrega de Star Wars. Durante un almuerzo en Los Angeles la directora catalana le dijo no a la oferta que George Lucas le hizo para hacerse cargo de Star Wars: Episode II - Attack of the Clones. Coixet estaba en esos momentos centrada en otro proyecto cinematográfico basado en la historia real de un niño egipcio sordomudo y sin extremidades que pierde a su familia en un crucero por el Mar Egeo. 23 de diciembre de 1985. Francia indemniza a Greenpeace por el hundimiento del buque Rainbow Warrior en Nueva Zelanda. El estado francés paga a la oenegé ecologista cinco mil lechugas y doscientas arrobas de pepinos. El abogado de Greenpeace les dice que no acepten, que si continúan con el litigio pueden llegar a las diez mil lechugas. 24 de diciembre de 1925. En Madrid, Ramón Menéndez Pidal es elegido director de la Real Academia Española. Sus primeras palabras fueron: “Esto es la polla, coleguis”. Ramón Menéndez Pidal fue un adelantado a su tiempo. El académico intentó introducir sin éxito palabras como “caraanchoa” o “carajaula”. 25 de diciembre de 1915. Esa mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto, se asomó a la ventana y se dirigió a un crío que pasaba por allí. —Eh, joven, ¿qué día es hoy? —Hoy, señor, hoy es Navidad. —Joder, cada vez me sienta peor la cena de Nochebuena.

Publicidad