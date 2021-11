10 principales novedades de la actualización del Animal Crossing

Los adictos al juego de moda de Nintendo llevábamos meses reclamando algo como esto. Después de escuchar nuestras plegarias , al fin han publicado no una si no DOS actualizaciones para nuestro juego preferido. El juego que nos salvó la vida durante el confinamiento llevaba mucho tiempo sin introducir cambios importantes, pero ya ha llegado nuestro momento.

El juego, que te permite vivir una vida ficticia en una isla ideal trae ahora más novedades que nunca. En Liopardo tenemos en exclusiva un análisis de las diez principales.

¿Estás preparado? ANÓTALAS :

1) NUEVOS COLORES DE OJOS

Ahora ya puedes poner a tu personaje los ojos de color marrón oscuro y marrón clarito.

2) NUEVOS ÁNGULOS DE CEJAS

Una ceja ligeramente más puntiaguda y otra más curva, se añaden al catálogo de curvaturas de cejas.

3) NUEVAS FLORES

Se introducen los claveles y los Nardos, pero sólo durante los meses de Noviembre y Marzo de 16:00 a 17:00

4) NUEVOS COMPORTAMIENTOS DE VECINOS

Sorprendentes variaciones en la conducta de tus compañeros de isla. ¿Te animas a descubrirlos todos?

Yo he descubierto por ejemplo que Fibrilo, la oveja vigoréxica ha desarrollado una afición por los puzles, Guillermono ha desarrollado un tic desde que dejó de fumar y Leoncio es ligeramente menos hostil en presencia de las mujeres

5) NUEVA MADERA PARA LOS PUENTES DE MADERA

Además de pino puedes elegir: aglomerado

6) NUEVAS CANCIONES DE TOTA KEKE

Se rumorea que esta temporada podrás escuchar “Tota Cantautor” “Tota Perreo” y “Tota Pavarotti”

7) NUEVA FRUTA

El kiwi

8) NUEVOS COMERCIANTES EN LA ISLA

Recibirás con frecuencia la visita de Cabrales, la Cabra comerciante de cinturones que te enseñará su gran variedad de… bueno, cinturones. Y tirantes. También venderá tirantes.

De vez en cuando también se pasará por la isla la serpiente Balancer que a cambio de unas bayas te dirá cuánto pesan tus muebles.

9) NOVEDADES EN LA CÁMARA

Incluye el filtro Valencia

10) NOVEDADES EN EL MÓVIL

De vez en cuando te llegará mensajes de texto que te recordarán que eres adult@, estás jugando a un juego de niños pequeños particularmente raro. Estás intercambiando nabos con una erizo que echa mocos. Estás vendiendo naranjas, regando gladiolos. ¿Qué estás haciendo? ¿por qué esta actitud? ¿No tienes cosas que hacer? ¿No tienes que arreglar el armario de la habitación? ¿Y el trastero? Joder, si al trastero no se puede ni entrar. ¿Estás ordenando el trastero de tu casa del animal crossing y en el tuyo tienes aún la equipación de cuando ibas a jugar al paddle con Andrés que hace por lo menos ocho años ya que no pisas la pista? ¿Es esto tu vida ahora? ¿En esto te has convertido?.

¡Espero que lo disfrutéis tanto como yo!