Yo soy un sencillo provinciano de A Coruña y me quedo maravillado imaginando las maravillas que allí debe haber.

Qué bien, qué ganas.

Va mi sencillo homenaje en este artículo al que he titulado :

10 COSAS QUE HAY EN MADRID Y QUE OJALÁ HUBIERA EN MI HUMILDE PROVINCIA

1 – La posibilidad de poder trabajar quince horas como este señor

¡Qué maravilla! No tener que perder el tiempo preguntándote si vas o no al gimnasio. No sabiendo qué serie ver en Netflix. No teniendo que aburrirte yendo al parque con tus hijos, o incluso no tener ni que verlos. ¡Qué maravilla de sitio debe ser!

2 – La posibilidad de comprar a las once de la noche

Volver del curro y poder ir a comprarte una pizza ultraprocesada, meterla en el micro y comerla rápido para ir corriendo a la cama y poder dormir seis horas antes de volver a empezar a disfrutar de la mejor ciudad del mundo es una ventaja imbatible.

3- Libertad

En Madrid puedes ir al teatro o al museo o a un concierto. No como en Coruña que hay una actividad diaria y si no te gusta, te fastidias. ¡Qué cornucopia!

4- El metro

¡Es un tren pero va debajo de la Tierra!

5- Supermercados

Son sitios donde puedes ir a comprar comida más allá de la que te dejan coger como racionamiento en las taifas comunistas de las provincias. Fantaseo con poder ver más de un tipo de aceite. ¿Sabíais que en Madrid los yogures tienen “ sabores”?

6- No saber de tu ex

Aquí en Coruña todas mis ex viven más o menos a un kilómetro de distancia. Es imposible no verlas en el reparto de las cartillas de racionamiento o si asistimos al único espectáculo obligatorio diario. ¡Qué libertad sería! Pero claro, sólo es soñar.

7- Terrazas

Son mesas que ponen fuera de los bares y que puedes sentarte en ellas para consumir. ¡Como estar en el bar pero estando fuera! Además con el calorcito que hay en Madrid debe dar un gustazo espectacular. Ojalá poder algún día probarlas.

8- Cerveza

Es lo que se toma en las terrazas. En Madrid ponen la mejor del mundo. La mejor. Aquí en Galicia tenemos pero claro, nada que ver. ¡Qué privilegiados!

9 – Five Guys

Es un sitio que si haces una cola gigante te dejan comer una hamburguesa en una bandeja de plástico en una silla de plástico con la iluminación de un hospital.- ¡Y tienen cacahuetes!

10 – Primark

Vale, nosotros tenemos Primark pero… ¿de cuántos pisos? Apenas dos. ¿Y abre los domingos? Solo en navidades y rebajas. El resto del año si quiero comprar en domingo un pijama de Harry Potter o unos calcetines de Homer Simpson… ¿a dónde tengo que ir? A MADRID, ESO ESTÁ CLARO.