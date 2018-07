The Boss, el murciano que inventa las noticias sobre Pokémon Go

ancianopokemonok | Liopardo

José Luis Martínez Rubio, natural de Murcia es conocido en el mundillo del Marketing viral como The Boss. Este hombre corpulento que ronda los 60 años es una pieza fundamental en el reciente éxito mundial del lanzamiento de la aplicación Pokémon Go. Nos recibe en su lujosa mansión a las afueras de la ciudad de Murcia. Desde allí José Luis diseña las noticias falsas que corren como la pólvora, de la red a las pantallas de televisión de medio mundo, creando la viralidad que asegura el éxito de lanzamiento de todo tipo de productos globales. Antiguo churrero de profesión, allá por los 90 José Luis colgó de la pared de su local la frase “Murcia qué hermosa eres, jodía” para provocar a un comerciante cartaginés de la acera de enfrente; en pocos años ese lema de José Luis Martínez daría luz a las famosas galas veraniegas de TVE. Este éxito unido a un giro del destino, hicieron que José Luis dejara paulatinamente de ser Seluís el de la churrería para convertirse poco a poco (el bulo de Ricky Martin y la mermelada, Power Balance, el palo selfie, Ocho Apellidos Vascos…) en un gurú apodado The Boss que trabaja para empresas de medio mundo. José Luis nos recibe en bañador y camisa de flores en su lujosa piscina exterior. “Allí pa’dentro hay otra piscina de esas que están calenticas tol año y al otro lado está la olímpica y si subes pa’rriba están las habitaciones y los 5 cuartos de baño, alicataícos todos hasta el techo”, nos explica durante el apretón de manos. Sentados en sillas de mimbre al borde de la piscina, The Boss, responde a las preguntas de Lío Pardo. Gerardo: Enhorabuena por el lanzamiento de Pokémon Go, José Luis. The Boss: Aunque me veas con este bañadorcico aquí en la piscina, si hablamos de trabajo prefiero que me llames The Boss, me siento más cómodo. Gerardo: De acuerdo, The Boss. Enhorabuena por la campaña de lanzamiento. ¿Cuándo y cómo recibió el encargo de dar a conocer esta nueva aplicación? The Boss: En junio estaba yo en el jacuzzi con mi señora y empieza a sonar el móvil. Le digo a mi señora, ¿será la niña?, porque la niña había ido de fin de semana a Cartagena con las amigas y yo de Cartagena, no sé si lees las noticias, me fío más bien poco, son muy apretaícos esa gente, y le dije que estaría pendiente del móvil, no fuera a pasarle algo. Total, que me dice mi señora, pues sal del agua, te secas las manos y lo miras, José Luis, hijo, que estás empanao. Total, que cuando salgo del jacuzzi y cojo el móvil veo un numérico de estos raros, con un montón de cericos delante. Digo, esto no es prefijo de Cartagena. Contesto, digo, wenah, ¿quién es? Y me habla un japonés que hablaba una chirrispituja de español y me dice que van a sacar un juego para los móviles de Pokemos. Le digo, pero qué capullá es esa de Pokemos, acho, tú me ves a mí edad para jugar al Pokemos ese, ¿qué quieres que haga yo? Y me dice el zagalico que me ponga a fabricar noticias. Le digo, anda coño pijo, haberlo dicho antes, eso es lo que a mí se me da bien. Le digo bájate aquí pa’bajo pa Murcia un diíca de estos, nos reunimos, hablamos del dinerico y lo cerramos. Y mandaron a dos de Nintendo, así japonesicos de mu poca chicha. Llamé a un catering de aquí al lado, de Águilas, para que vinieran pacá pa’casa a preparar alguna cosica buena, un buen pastel de carne, unas marineras, que son muy serios los zagalicos que trabajan en ese cátering y ponen buenas comidas… Gerardo: Bien, José Luis, yo quería concretar un poco más en… The Boss: The Boss, acho. Gerardo: Disculpe, The Boss. Por concretar un poco, creo que es interesante que hablemos de cuál es su trabajo, cuál ha sido su parte concreta, su aportación en esta campaña de Pokémon. The Boss: Ya lo sabes, acho, inventar las noticias, hacer el marketing viral / false content for Mass Media -pronuncia con un impecable acento inglés norteamericano de la Costa Oeste-. Gerardo: ¿En qué consiste exactamente eso, José… The Boss? The Boss: Pues mira, lo primero que hice fue decirle a los japonesicos, me voy a inventar que se ha espachurrao uno que se ha caído de un acantilado de 200 metros jugando al Pokemos ese. Me dicen, pero eso va a ser negativo para la marca. Le digo al zagalico, acho, escúchame bien atento, ¿cuándo me he equivocado yo en algo? Yo soy The Boss, no sé si te lo han dicho. Y me dice el japonesico, pues también es verdad. Y ya ahí, cuando salió en todos los lados lo del acantilado del Pokemos, se dieron cuenta de que yo no les quería sangrar, sino hacer bien mi trabajo, el false content for mass media –impecable de nuevo- me dieron manga ancha y ya ahí me solté la imaginación. Gerardo: Luego vinieron más noticias inventadas. The Boss: Eso es. Luego vino lo de los yonkis que habían trampeado el jueguecico para meter unos Pokemos de esos en un descampao y atracar a unos zagales que llegaban buscando al bicho, que a poco que te pares a pensarlo dices, pero acho, pijo, si el yonki supiese piratear eso ya estaría contrataíco en Sillicon Valley –perfecto inglés norteamericano de nuevo-, no tendría que andar robando, pero la gente no se fija en esos detalles. Noticia yonki fabricada aquí en la piscinica, la mando a mis contactos, lo sacan en las agencias, de las agencias a los periódicos, de los periódicos a la tele y al tuister y al Tuenti ese y al Facebook. Ea, apañao. Gerardo: ¿Cuál es su proceso de creación? The Boss: Aquí en la piscinica, pensando en mis cosas. Pienso, ¿con qué noticia me partiría yo el culo? Y me la invento. En otra pensé, tú imagínate que un zagalico le está poniendo los cuernos a su muchacha y caza un Pokemos de esos en casa de otra muchacha, y luego la parienta lo ve en el móvil. Gerardo: De ahí nació la noticia del chico que… The Boss: Exacto. “Una joven pilla a su novio engañándola con su ex gracias a Pokémon go”. BUM. Nada más salida del horno ya me la estaba mandando el hermano de mi mujer, Miguel, por wasap. Le digo, Miguel, que esa me la he inventado yo. Me dice, pues me he partido el culo, enhorabuena. Le digo, vale, luego te vienes pacá parriba pal chalet y nos echamos una cervecica. Gerardo: Tiene usted un trabajo apasionante, José Luis. The Boss: The Boss. Gerardo: Eso, The Boss. Enhorabuena y esperamos que siga dándole muchas alegrías a este mundo globalizado. The Boss: Acho, muchas gracias, es muy bonico eso que me has dicho, porque a veces algunos te llaman trolero o lo que sea, y depende del día te puede dar mucho bajón. Otros días no, otros días dices bueno poiqué. Y así tira uno pa’lante. Gerardo: Gracias, The Boss. The Boss: A seguir bien. Cuidado con el viajecico de vuelta. ¿No tendrás que pasar por Cartagena, no? Cuidado que allí te pinchan las ruedas si eres forastero. Gerardo: No, voy para otra dirección. The Boss: Ea, poyastá. A tener buen viaje. Gerardo: Muchas gracias.

