Soraya-Casado, la batalla de gallos

Gerardo: A pocos días de las votaciones definitivas para elegir a la nueva persona al cargo de la presidencia del PP, tenemos la satisfacción de anunciarles que el deseado (y parecía que imposible) debate cara a cara entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado se efectuará finalmente. Y para mayor orgullo y satisfacción les comunicamos, que ha sido Lío Pardo el lugar elegido por los dos candidatos del Partido Popular para confrontar ideas y proyectos.

Público: Aplausos.

Gerardo: Bien. Gracias. Gracias. Soraya, Pablo, Pablo, Soraya: muchísimas gracias por aceptar este cara a cara y por haber elegido a Lío Pardo como plataforma para confrontar ideas que mejoren el futuro del Partido Popular.

Soraya: Gracias a ti, Gerardo, por la oportunidad y por brindarnos este espacio. Un medio con tan poco impacto e importancia como este, nos hará quedar bien sin hacer demasiado ruido y así salimos del paso ante aquellos que nos acusan de poco democráticos por no debatir. Y encima lo hacemos con un radical intransigente y cegado por la izquierda como tú moderando, lo cual hace que transmitamos cierta imagen de partido abierto.

Pablo: Así es. Gracias, Gerardo. Además, los medios que no tengo comprados yo los tiene comprados ella, así que estaba resultando francamente difícil ponerse de acuerdo en el formato y el lugar. Nos has venido genial.

Soraya: Exacto. Es justo lo que dice Pablo. No ha sido sencillo pero gracias a ti aquí estamos.

Gerardo: Ehm…Ehhh… Muchas gracias. Comenzamos entonces.

Público: Aplausos enlatados.

Música tecno en el plató. L ex vicepresidenta baila muy fuerte a la par que sonríe. Pablo Casado también sonríe y a modo de baile mueve el cuello un poco hacia adelante y hacia atrás, como un pollo comiendo del suelo.

Gerardo: Bien. Y después de la presentación, pasamos a la acción. Como podrán ver, este cara a cara entre candidatos a presidir el PP será diferente. Aquí no mediremos el tiempo con un cronómetro ni se debatirán temas en bloque, pero sí se valorarán las respuestas breves e ingeniosas. Los Zascas en toda la boca valen doble. Lo hemos bautizado como batalla pepera. Comenzamos.

Público: Aplausos. Música con base rapera de fondo.

Gerardo: Primera y única pregunta: expliquen por qué creen que, cada uno de ustedes, es la mejor opción para el PP.

Pablo: Las damas primero.

Soraya: Eso es machismo.

Público: Murmullos.

Gerardo: Pues sí que lo es, sí.

Público: Aplausos.

Soraya: ¡Boooom! En toda la boca, payaso. Y ahora por imbécil empiezo yo, además. Yo creo que la mejor candidata soy yo. Sé lo que es gobernar y cómo funcionan los despachos del poder, ese que está ahí no sabe ni dónde está el aula del cursillo ese que hizo.

Público: Uuuoooooohhhhh! (Gritos del público jaleando la respuesta de Soraya).

Pablo: Bueno, bueno, más que gobernar, Soraya de lo que sabe es de irse a la oposición.

Público: Uuuooooohhhhh! (Gritos del público jaleando la respuesta de Casado)

Soraya: Porque me echaron los etarras uniéndose con los venezolanos y con el guapo del PSOE. Me parece una cosa bastante seria la ETA, Venezuela y la belleza como para hacer broma sobre ellos, Pablo.

Pablo: No hago broma. ¿Crees que hago broma? ¿Tú me ves reírme? No, mírame a la cara (se la señala y está triste), no hago broma, me enfado, Soraya. Porque por tu culpa y la culpa de tu amiguito Rajoy, ahora Monedero va a presentar el telediario de los deportes de La 1, que me lo ha dicho Rosa Díez, con la tirria que le tendrá al Madrid ese hombre.

Soraya: No me hables de Monedero, anda, que el otro día casi le pego una patada en los…

Pablo: No me cambies de tema, Soraya. Lo que quiero decir es que algo así nunca hubiera pasado en España con el mejor estadista de Europa desde el 3.000 antes de Cristo: José María Aznar. ¿Y sabes a quién apoya Aznar? ¿Lo sabes, Soraya? Al menda (se señala la cara, que ahora está sonriente).

Público: Murmullos.

Soraya: ¿Aznar es el enano miope que nos metió en la guerra de Irak por lo de las armas, ¿no?

Público: ¡Uuuoooooohhhhhh!

Pablo: Aznar no es bajito, sólo que al estar muy fuerte se ha puesto ancho de espaldas, y se crea el efecto óptico, pero no lo es. ¿Cuántas abdominales al día se hace tu amigo Rajoy? Creo que las mismas que ministros tiene ahora: cero.

Público: ¡Uuuooohhhhh!

Soraya: Cero, como las asignaturas que habías aprobado hasta que te dieron un carguito en el PP.

Público: ¡Uuuuooooohhhhh!

Pablo: Protesto: eso no es cierto. Alguna aprobé.

Gerardo: Se acepta.

Público: ¡Buuuuuuuuu! (abucheo al moderador)

Pablo: Y además quiero añadir que es mejor ser apoyado por alguien que tiene una tableta de abdominales como la de Cristiano Ronaldo que por alguien que sale a caminar por Santa Pola a ver obras como un yayo.

Soraya: ¿Has llamado viejo a Mariano? ¿Lo has llamado viejo, Pablito?

Público: ¡Pum, pum, pum, pelea!

Soraya se encara a Casado, ambos chocan sus frentes mientras se clavan las miradas. Los miembros de seguridad de Lío Pardo los separan.

Gerardo: Bien. Ya está bien. Creemos que se han puesto todos los argumentos sobre la mesa y que un debate sano como éste siempre enriquece la política. Les damos las gracias a ambos… Soraya, por favor, suelta el brazo de Albert Ri, digo de Pablo Casado… Mira lo que has hecho con su camisa blanca. Madre mía... Como decíamos, es siempre una buena noticia y un síntoma de normalidad democrática unas primarias como estas en el PP y… pero Pablo, no hagas ese gesto por favor, quítate las manos de ahí, es horrible… Esperando que les haya servido para formarse una opinión sobre las propuestas y capacidades de ambos candidatos, cerramos la emisión desde Lío Pardo. Muy buenas tardes.

Público: Aplauso.

Suena Desesperada de Marta Sánchez por megafonía.