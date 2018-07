Segunda carta de Gerardo Tecé a Mossack y Fonseca

Liopardo | Liopardo

Hola de nuevo, señores Mossack y Fonseca. (Todavía no he conseguido saber si son dos ustedes o es usted uno solo, como Ramón y Cajal). Me dirigiré en plural porque mejor que sobre que falte. Aquí Gerardo. Les escribí la semana pasada para el tema de ya saben qué ;-) porque tenemos mi señora esposa y yo unos ahorrillos que, bueno, digamos queremos que pasen inadvertidos ;-) La verdad es que estoy un poco preocupado y decepcionado porque me esperaba un servicio de atención al cliente más eficiente por su parte. No sé si no vieron el mail o es que a lo mejor andan con jaleo estos días con lo de los papeles, (que ya podían ustedes haber cerrado bien la carpeta) y no han podido sacar un rato para responderme. No pasa nada, lo entiendo, deben de estar estos días con el teléfono y el mail como mi sobrino José Andrés un viernes. Hasta arriba. Pero la verdad es que, como ya les expliqué en el mail anterior, vamos con un poco de prisa mi señora y yo, porque allí en Panamá se estará muy a gusto y van ustedes a su ritmo tranquilo, pero aquí en España Montoro está que muerde y encima se acerca lo de la Renta y querríamos ir dejando esto solucionado cuanto antes. “Solucionado” ;-) Como les decía estoy ya, después de una semana, preocupado por la demora en atender mi solicitud. Vale que igual como no soy un VIP, le han puesto menos urgencia a mi asunto, pero creo que todos los seres vivos somos personas humanas y en los bufetes de abogados en los que se gestiona fondos, “gestionar fondos” ;-) no deberían hacer distinciones en este sentido entre unos y otros. Me está molestando un poco, la verdad, que no se me trate como se trataría a cualquiera de los que han salido en la tele. No me imagino a Doña Pilar, a Hernández Mancha, al ministro Soria, a Bertín, a los amigos de Felipe o a Antonio Alcántara teniendo que mandar tres o cuatro mails para que les atiendan correctamente. La cuestión es que necesitaríamos mi señora y yo una respuesta lo antes posible para ver qué podemos hacer con esos ahorrillos que queremos que se vean poco. Estaríamos hablando de una cifra de unos 1.500 euros que queremos mantener lejos de Montoro. Mi señora dice que ha leído en el ordenador que Messi hizo lo de la red de sociedades pantalla, pero yo le he dicho que seguro que tienen algún paquete más básico que eso, que tampoco hay necesidad de contratar la tarifa más premium que haya así de primeras. Igual más adelante podríamos ir viendo lo de las sociedades pantalla y lo mismo meter 300 en Panamá, 300 en Jersey, 300 en Suiza, 300 en las Bahamas y otros 300 en Gibraltar por tenerlo a más a mano en caso de urgencia o algo, pero de momento con algo sencillito nos valdría para meter los 1.500, tipo una caja fuerte con un buen candado panameño para que ya saben quiénes ;-) no sepan que existe ya saben qué ahorrillos ;-) Señores Mossack y Fonseca, espero no tener que mandarles otro mail para que me atiendan, porque yo de buenas muy bueno, pero de malas soy bastante cabrón y no tendré problema en hacerles sacar la hoja de reclamaciones si esta situación se nos va de las manos y llegamos al punto de que Montoro detecte mis ahorros. Un saludo fraternal desde España. Liopardo | Liopardo