Al salir del máster

(Propuesta de guion para serie de televisión)

Madrid. Un campus universitario cualquiera en una tarde cualquiera de la última década. Pablo y Cristina, dos estudiantes de máster que se conocen desde hace un par de semanas, están sentados en el césped del campus jugando a las cartas y haciendo botellón con una botella de Rioja Gran Reserva y Coca Cola.

Pablo: Pareja de reyes.

Cristina: Trío de sotas, te he ganado otra vez Pablo.

Pablo: JAJAJA.

Cristina: JAJAJA.

Pablo: Desde luego eres la number one, Cristina, menuda suerte tienes.

Cristina: No es sólo suerte, es cuestión de práctica y mucho trabajo.

Pablo: Y que lo digas, Cris. Bueno, ya va siendo hora de irse a casa, que llevamos aquí más horas que un obrero.

Cristina: JAJAJA Un obrero dice. No seas chabacano, Pablo. Pero sí, tienes razón. Yo tengo que pasarme un momento por la Delegación del Gobierno, que esos policías no ordenan golpear ellos solos.

Pablo: ¡No me digas que eres delegada del Gobierno!

Cristina: En mis ratos libres, sí.

Pablo: ¡Qué fuerte, tía!

Cristina: Como lo oyes, ¿tú no tienes actividades extra académicas?

Pablo: La verdad es que sí. Soy presidente de Nuevas Generaciones.

Cristina: Es cuestión de organizarse bien.

Pablo: Ya te digo, tía, yo al principio pensaba que no iba a poder con todo pero, si no eres un vago y te organizas bien, eres capaz de conjugar el curro con los estudios.

Cristina: ¿De qué es tu máster, a propósito, que nunca te he preguntado?

Pablo: Pues dame un minuto y te lo digo, que tengo aquí todos los papeles, me gusta estar organizado.

Pablo abre una carpeta y saca un folio doblado.

Pablo: Máster en Derecho Autonómico y Local.

Cristina: ¡Qué fuerte! No te lo vas a creer, pero me suena que ese también es mi máster, dame un minuto.

Cristina llama a la Delegación del Gobierno y le confirman que así es.

Pablo: ¡Qué fuerte, tía!

Cristina: ¡Súper fuerte, Pablo!

La tremenda casualidad, unida a los efectos del botellón, hace que ambos se partan de risa. Risas que se congelan en el momento en el que por delante de la pareja de amigos pasa un grupo de alumnos que los observan con mirada seria.

Cristina: Míralos, siempre con sus miradas serias intentando atemorizar al campus.

Pablo: ¿Quiénes son?

Cristina: ¿No los conoces? Son la banda de la biblioteca.

Pablo: ¿La banda de la biblioteca? Suena barriobajero.

Cristina: Y lo es. Están súper organizados. Si te fijas, van a clase a la misma hora, salen de clase a la misma hora, van a la misma hora a la biblioteca…

Pablo: Menuda secta.

Cristina: Incluso tienen una trama de apuntes y libros que se pasan unos a otros.

Pablo: ¿Qué es, una especie de grupo comunista? Muy típico de la uni.

Cristina: No lo sé, pero no me gusta un pelo. El otro día llamé al rector para…

Pablo: ¿A Paco?

Cristina: Sí, a Paco. Lo llamé para comentarle un asunto de una nota y aproveché para hablarle de esta gente, pero no me hizo ni caso. “Si han pagado su matrícula yo no puedo hacer nada”, me dijo.

Pablo: Menudo país… Bueno, tengo el coche ahí, si quieres te acerco a la Delegación del Gobierno.

Cristina: Creo que es mejor que llamemos a un coche oficial que nos recoja, si nos para la policía, ese Rioja Gran Reserva puede darnos un aprobado en el examen de alcoholemia.

Pablo: JAJAJA ¿Pero tú no eras la Delegada del Gobierno?

Cristina: JAJAJA También es verdad.

Cortinilla. Suena “Nada que perder” del grupo juvenil PigNoise.