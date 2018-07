Resuelto el misterio de Stonehenge

stonehenge | Liopardo

Hay, a lo largo y ancho de nuestro planeta, construcciones que por su estructura, ubicación u origen desconocido han sido consideradas como elementos misteriosos, abonando el terreno para todo tipo de teorías descabelladas sin base científica o histórica. Uno de los casos más conocidos es el de Stonehenge. El reciente descubrimiento de un segundo conjunto megalítico en la zona vuelve a poner en primera línea de la actualidad al más famoso monumento de piedra del mundo, construido por los extraterrestres en el Reino Unido hace ya alrededor de un montón de años. Hablamos con un extraterrestre experto en la materia que nos aclarará las cuestiones relativas a tan popular construcción: Gerardo: Señor extraterrestre, muchas gracias por atenderme. Extraterrestre: Floriano, mi nombre es Floriano. Gerardo: Encantado, señor Floriano. Por no confundir a los lectores, ya que Floriano es un nombre típicamente terráqueo, ¿le importaría que me dirigiera a usted como “extraterrestre”? Extraterrestre: Siempre que se haga con respeto por mí no hay problema. Gerardo: Así lo haré, no le quepa duda. ¿Cómo ha vivido el descubrimiento del segundo Stonehenge? Extraterrestre: Descubrimiento será para vosotros, nosotros dejamos ahí unos piedruscos de la hostia para que los vierais bien claritos. La sorpresa ha sido que no los hayáis descubierto hasta ahora, la verdad. Gerardo: ¿Cuál era la motivación para dejar ahí ese conjunto megalítico? Extraterrestre: JAJAJA. Conjunto megalítico, dice. Piedruscos sin ton ni son, muchacho. Pusimos piedras como podíamos haber puesto cualquier otra mierda. ¿Qué estaban en círculo y tal? Pues mira, te digo una cosa. Si los hubiéramos puesto en fila me estarías preguntando que por qué en fila, ¿me entiendes? Gerardo: ¿Entonces no había ningún tipo de motivación relacionada, como se dice, con la observación astrológica? Extraterrestre: JAJAJA. La de gilipolleces que hay que escuchar. No, mira, la motivación era la misma que tuvimos el otro día cuando dejamos en Saturno escondidos en el canto de uno de los anillos un par de fotos de Rosi de Palma. Gerardo: ¿Cómo? Extraterrestre: Lo que oyes, muchacho. Humor intergaláctico, se llama. En Andrómeda-27, mi planeta, está de moda desde hace unos 10.000 años. Lo está petando. Es como la tontería esa de bromas de cámara oculta que hacéis aquí en la Tierra. Pones a un gilipollas de otro planeta ante una situación confusa y echas la tarde partiéndote la caja. Lo ponen los sábados por la tarde en Andrómedavisión27. Lo peta. Gerardo: ¿De verdad me está diciendo usted, señor extraterrestre, que lo de Stonehenge es una broma de televisión que nos gastan desde su planeta? Extraterrestre: Como lo oyes, con las orejillas esas pegadas al cráneo que tienes, muchacho. Lo de Stonehenge, lo de Rosi de Palma, lo de los monos de Gibraltar… Gerardo: Me deja usted sin palabras, la verdad. Extraterrestre: JAJAJA. Qué cara de gilipollas se te ha quedado, perdona que te lo diga. Me cago en la leche, qué pena haberme dejado la cámara de fotos. Y la cara que se le va a poner al que encuentre en Saturno las fotos de Rosi de Palma, ya verás. JAJAJA. “Una diosa intergaláctica señalando con su protuberancia al dios Sol”, como si los viera, cuando empiece a haber allí vida, estrujándose el cerebro delante de la foto de Rosi. JAJAJA. El humor intergaláctico es lo puto mejor. Gerardo: Me quedo con una sensación de vacío bastante grande, la verdad. Extraterrestre: JAJAJA. Gerardo: Muchas gracias por su tiempo, creo que llegados a este punto ya podemos dar por acabada la entrevista. Extraterrestre: Y las pirámides, y los garbanzos en las bolsas de pipas… Gerardo: Pare ya, por favor. Extraterrestre: JAJAJA. Lloro. Gerardo: Buenas tardes. Extraterrestre: JAJAJA. Muero.

Publicidad