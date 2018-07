Rajoy: estrategia fuera del plasma

marianorajoyplasma | Liopardo

No ha colado. Ni lo de la agenda, “es que me parte toda la tarde y por esas fechas lo mismo ya ha empezado el trofeo Teresa Herrera”; ni lo de la complicación para desplazarse, “ufff, es que parece que no, pero en julio en Madrid también hay tráfico, y tendría que mover el coche ahora que lo tengo bien aparcado, ufff”; ni lo de la seguridad, “prefiero no ir, por la zona de los juzgados hay mucho carterista, me han dicho”. No ha colado. La Audiencia Nacional obliga a Rajoy a declarar ante el juez como en los tiempos de AP (antes del plasma): yendo al juzgado en persona. Qué cosa más antigua. Un mal trago para nuestro presidente del Gobierno, que tendrá que sentarse en el banquillo como testigo para explicar que qué sobres ni qué sobres, para preguntar que quién es ese tesorero con tremendo pelazo que hace la peineta desde la fila de atrás y que si Gürtel juega en el Bayern o en el Borussia. Un papelón, vamos. Aunque sabemos que el presidente es un hombre recto y de valores firmes, que no intentará escurrir el bulto, sino dar la cara como hace siempre, por si acaso, le proponemos algunas estrategias y argumentos que lo ayuden a escabullirse de este marronazo. Estrategia Ghost Han dicho no al plasma, pero nadie ha dicho ni mú del holograma. Desde un punto de vista filosófico, estar en un lugar mediante holograma no deja de ser estar. Freddie Mercury cantó en la inauguración de las olimpiadas de Barcelona y la gente lo flipó. “Mercury estaba muerto y por eso fue así, holograma no es lo mismo que cuerpo presente”, dirá algún listo. “Le pasas la mano por encima y no lo puedes tocar”. Pues viendo Ghost no te quejaste tanto, payaso. Además, tocar a un presidente es delito, no sé si lo sabéis. A ver, ¿nos interesa interrogar al cuerpo de Rajoy? Señoras articulaciones superiores de Rajoy, díganme si conocían a tal empresario que les pagaba las campañas. Esto no tiene puto sentido. ¿No estamos sobrevalorando el cuerpo? La respuesta es sí. No se interroga al cuerpo, sino a la mente. Aparecer allí en holograma, además de petarlo internacionalmente, sería un bonito guiño al I+D tecnológico español. Y si no estás de acuerdo, no amas España. Ni el progreso. Estrategia Mortadelo Han dicho que hay que ir en persona, pero no qué persona. Jejeje, ¡pringaos! Esta estrategia ha sido usada anteriormente en debates electorales con gran éxito. Podría volver a repetirse en este caso enviando a declarar a Soraya Sáenz de Santamaría. Problema: alguien podría caer en la cuenta de que Soraya no es Rajoy, "pero usted no es Rajoy, señora". Respuesta: "¿Señora? ¡Entonces es eso! ¡Que soy mujer! ¿El presidente no puede venir a declarar representado en un cuerpo de mujer? ¿Pero qué clase de machismo retrógrado es este? Podría funcionar. Estrategia Simón Bolívar Si el holograma y Soraya no colaran, Rajoy podría comparecer ante el juez con chándal y careta de Nicolás Maduro. Esto serviría para, además de tapar su rostro evitando imágenes incómodas, poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones de los españoles: Venezuela. Señor Rajoy, si puede hablar a través de la careta, dígame qué relación tenía usted con Bárcenas, tesorero del Partido Popular. “¿Ha dicho popular o populista, señoría?”. Sería divertido además de pedagógico: los españoles merecen saber qué sucede en Venezuela sin que juicios de aquí sirvan como cortina de humo chavista. Estrategia amnesia No de la discoteca, de la otra. Si todo lo anterior no funcionase, el presidente del Gobierno tendría que ir en persona. No quedaría más remedio. En este caso extremo, al que esperemos no llegar, además de declarar que no sabe lo que es un sobre, ni una Gürtel, ni un contrato a dedo, Rajoy podría declarar que no conoce a nadie. Tampoco a sí mismo. Señoría, ¿qué hago aquí? ¿Esto de qué va? Cuánta gente. Soy un pobre gallego registrador de la propiedad, ¿qué carallo es todo este espectáculo? Tengo que irme, ¿a qué hora sale el ALSA a Pontevedra? Hay partido del Madrid y Boskov ha convocado esta noche a Santillana y Pirri como titulares. No me lo querría perder…

