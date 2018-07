Liopardo | Liopardo

Querido nazi de la terracita de Bilbao. Sí, así te vamos a llamar, "el nazi de la terracita de Bilbao", que suena a canción de Albert Pla, un catalán. Cataluña y Euskadi para empezar a hablar de ti, no te podrás quejar, ¿eh? Gracias a tu gesta subida a youtube (sólo a los genios se les ocurre compartir en internet sus delitos) mucha gente ha sabido de ti y de tu hazaña: ir con dos colegas, uno que graba y el otro que se ríe como una hiena con paguita, a pegarle una hostia a un chaval que estaba sentado tomándose un refresco tan ricamente. A lo mejor somos los demás, pero la performance de salvación nacional no se os ha entendido bien. Vamos a analizarla juntos. Llegas andando como un Gijoe flipado e inyectado en botox a una plaza vacía del centro de Bilbao como el que llega a la guerra, llamas al chaval Gabilondo, que es la referencia que tienes tú para los vascos, así en general, lo saludas con un arriba España y le preguntas si es proetarra. Y cuando ya no se puede dar más vergüenza, le tiras líquido a la cara y le sueltas un guantazo y dos patadas por detrás. Bravo. Y tu colega el hiena y tu colega el Spielberg se parten porque eso será humor nazi inteligente, imagino. Pero tío, ¿de qué zoo habéis salido? Digo yo que se podrá ser nazi sin ser tan cutre, coño. Que os cogía Hitler y os gaseaba. Y no por la cara que tenéis, que, digamos, muy arias no es que sean, sino por cazurros y cutres. Querido nazi de la terracita de Bilbao, no se puede ir así por la vida, sin pensar. De verdad te lo digo. No se puede. Luego te vienes arriba España, arriba España y te acabas haciendo un tatuaje de cosas nazis con faltas de ortografía, que he visto tu foto en Internet. Que no es que sea un sorpresón lo de que llevéis apretadito el leer y el escribir, pero joder, es que no es ya que no pienses, es que tienes el cerebro sin estrenar. Que está para subirlo a Wallapop, por Goebbels del amor hermoso. Y luego lo de tu madre… Que has hecho que la señora tenga que ponerse delante de las cámaras a decir que "mi niño es muy bueno", pero tiene antecedentes por 27 delitos porque le tienen manía en el cole de la vida. Ay, nazi de la terracita de Bilbao, si es que eres cutre hasta para ser nazi. Leer no lees, pero joder, ¿tampoco ves la tele? ¿Tú no sabes que la última moda en cosas nazis es hacer como que no se es nazi? ¿Tú te imaginas a Le Pen llegando a tu pueblo en plan, "Arriba Francia, andaluz" y luego soltándote una galleta? No, joder, eso no se está llevando en este momento. Tu performance no se ha entendido para nada, de verdad te lo digo. Pero que quede claro que yo no pretendo cortar tu vena creativa. Si al nazi lo que le gusta es camelar con el youtube, deja que los nazis que camelen con el youtube. Pero, coño, dale un giro a la idea, no seas cutre. Tienes referentes de sobra de que las cosas se pueden hacer de otra forma, mira Ojeda o Bertín. Y lo último, no me lo puedo guardar. En las teles, imagino que tu madre te lo estará grabando todo en VHS, se te define como bético, no como nazi. Que es como si te gustara ponerte tanga (Hitler era muy de eso en privado) y te llaman el Ultra del tanguita. Pobre Betis. Como le pasa a tu madre, el Betis no se merece eso. Haz un esfuerzo y entre viaje y viaje a Bilbao (leo que tienes que ir a firmar cada 15 días) saca un hueco para pedirle perdón por el guantazo de que tú lo representes. Un equipo con hinchas como Benito Zambrano, María Galiana, Alberto Rodríguez, Jesús Quintero, Kiko Veneno, Carlos Cano, Juan Diego… que pena. Y todo por no llamarte el nazi de la terracita de Bilbao, con lo bien que suena.