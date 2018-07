Querido mutilador: ven aquí, bájate la bragueta y acércate a esta tijera de podar, que vamos a empezar hoy mismo una nueva tradición. Las tradiciones son buenas. ¿No? ¿Y eso? ¿Por qué? ¡Tshhh, tshhhh! No te alejes, ven aquí, que las tradiciones están para respetarlas y siempre tienen que tener su primer día. Ven para acá, que no duele tanto. Y si duele es porque tiene que doler. Pero es por tu bien. Sirve para purificar y evitar que el diablo se te instale en el pene y haga cosas malas. ¿Qué cosas malas? No sé, cosas malas, ya te lo he dicho, ¿por qué tantas preguntas? ¿No entiendes lo que significa algo malo? Pues si no sabes lo que es bueno y lo que es malo, razón de más para purificarte, ven aquí. Quieto, no te resistas, que estas tijeras son la manera que tiene Dios de protegerte. ¿Qué cómo sé yo eso? Joder, pues porque soy yo el que me estoy inventando esta tradición, por eso lo sé bien. Y no lo discutas todo, joder, que pareces un histérico. Con esa histeria y sin distinguir lo bueno de lo malo, cómo vas a saber tú qué es lo mejor para ti mismo. Ven aquí que Dios lo sabe por ti. Porque no vas a saber más tú que Dios, ¿no? Que te estés quieto, he dicho, que le estás faltando al respeto a una tradición como esta que está a puntito (nunca mejor dicho) de nacer. Venga esa bragueta para abajo y esa pilila para fuera, que vamos a purificar.

Míralo. Se ha ido corriendo y gritando. Como un loco. Eso es que está poseído. Hemos llegado tarde. Lo que confirma que la tradición que hoy queríamos empezar era más que necesaria. Ya lo pillaremos. Cuando lo pillemos habrá que quemarlo, lanzarlo por un barranco o algo así, porque estas cosas se extienden. Madremía cómo está el mundo. Cuánto desequilibrado. Ya nadie respeta nada, ni siquiera las tradiciones que están a punto de nacer. ¿Qué sería de las tradiciones sin un primer día? Nunca hablamos de esto, pero es importante. El primer burka árabe, el primer velo de monja católica, la primera cabra lanzada desde la iglesia, el primer toro al que se le clavó una espada. Si la árabe, la católica, la cabra o el toro se hubieran ido corriendo, ¿qué sería de algunas tradiciones? No jodamos las tradiciones, por favor, y comencemos nuevas.

