Liopardo | Liopardo

Querido Jorge Cremades. Esta mañana he desayunado leyendo tu entrevista en El Español y te escribo para darte el pésame. La periodista, una mujer (¿estaba buena?) te ha puesto un poco contra las cuerdas, ¿no? Bueno. Lo de ponerte contra las cuerdas es ser demasiado suave y sé que a ti que gusta más lo de ser directo. En realidad lo que quiero decir es que te ha atropellado. Esta periodista te ha pasado con un camión por encima mientras tocaba la bocina al ritmo de la gosadera con el brazo apoyado en la ventanilla abierta, (molaría un vídeo de una mujer conduciendo un camión, ¿te imaginas? con su camisa de cuadros, el pelo corto y eso). Te ha dejado planchado, como cuando al Coyote le caía encima una pesa de 20 toneladas. Bueno, creo que ya lo has entendido con estos ejemplos gráficos. No te voy a negar que yo también estoy compungido después de leerlo. Por eso te escribo esta carta. Leer la entrevista ha sido para mí como ver una recopilación de vídeos de accidentes de avión, que como ya sabrás, no dejan de ser vídeos de caídas, caerse es gracioso, pero a lo bruto. Yo soy de los que se tapan la cara cuando ven que alguien se va a pegar una hostia por la calle. Así que imagínate cómo lo he pasado leyendo cada una de tus respuestas. A mitad de la entrevista he cambiado el café por una tila, con eso te lo digo todo. Ahora entiendo perfectamente cuando dices que los hombres sufren más violaciones que las mujeres. Mírate hoy. Ha sido para, al acabar la entrevista, levantarte de la mesa, caminar con las piernas muy abiertas (eso tiene un vídeo, seguro que ya lo has hecho) y plantarte en una comisaría a denunciar lo que te han hecho, como hizo recientemente otro humorista, el youtuber caranchoa. No a la violencia, pero también es cierto que vas provocando. Verás. Copio y pego algunas de tus respuestas.. JAJAJAJA. ¡Pero tío! Esta ha sido mi primera sorpresa. Yo pensaba que en los vídeos parodiabas a un personaje, no que era todo real, tal cuál eres. Ahora ya sí que pienso seguirte. Le daré a me gusta sin falta. Vamos con otra.. Pero joder, Jorge, trata de arrancarlo. ¿Te preguntan si un hombre y una mujer pueden ser amigos y tú saltas con lo de sólo si es lesbiana? No has dicho lo de gorda porque la periodista te daba miedo, reconócelo. Pero cabrón, que naciste en el 1988, no en una cueva del paleolítico. Si eres lesbiana puedes ser mi amiga, si no eres lesbiana, lógicamente tendré que follarte fuerte como macho que soy, para que en tus caderas cultives críos que luego, al nacer, puedan ayudarme a cazar mamuts mientras tú barres la cueva. Tío, en serio… Hay más cositas con salsa. “Vamos a ver, Paulo Coelho… Bueno, seguimos y luego lo analizamos entero.A ver, Paulo. ¿Qué carajo es eso de hacer cosas hembristas? Explícalo cuando puedas en uno de tus vídeos. Ya te he dicho que desde ahora pienso seguirte. ¿Limpiar la cocina con Alejandro Sanz sonando más fuerte de la cuenta sería hembrismo? ¿Intentar cambiarte la tele de canal cuando hay un partido de fútbol? No sé. ¿Ser hembrista qué es? Coño, que eres una estrella del internet, si vas a centrar tu humor en el género Pepa y Avelino, cúrratelo un poco más. Innova, que tienes wifi en el móvil. Documéntate. Sal de Foro Coches y abre la Wikipedia por lo menos. Bueno, ya te dejo tranquilo, que imagino que no llevarás un buen día. La última. (Sale una chica en un bar y dice "estoy to' ciega, me he perdido"... y salís tus amigos y tú en plan "¿borracha? ¡Me la pido!) “Nooooo! ¡Para nada! ¿Qué mente enferma podría percibir algo así en un “esa chica está perdida y borracha, me la pido”? Que va, colega. En realidad tú querías decir que “te la pides”, siempre y cuando a ella, que está perdida y pidiendo ayuda, de repente le apetezca la idea de que te la hayas pedido. Y como está tan borracha, para saber si acepta de buena gana o no, entra en juego la física: si no te empuja a más de un número determinado de Newtons, no hay violación. Venga, hombre, no me jodas. El humor incorrecto está guay, pero los límites del humor están en que las cosas irreverentes tengan gracia. Cúrratelo un poco, joder. Me la pido, dice. Ese chiste se lo propone Arévalo a Bertín y lo llama cazurro. Coño, Jorge… Es que de verdad… Si quieres terminar haciendo teatro en la Gran Vía como esos dos cracks, afina un poco. Y sobre todo, nunca más des entrevistas. Lo del martes 13 no lo vas a olvidar, ¿eh? Mira que es mala suerte presentarte en una entrevista y que, para empezar sea una mujer la que te haga las preguntas, que ya ahí, al ser de especies distintas cada uno de los dos, es más complicado. Y para seguir, que la tía llegue haciendo preguntas de las de pillar. En fin. Espero que te sea leve el accidente. Y te dejo un regalo para que no sea tan complicado el día. Un saludo. Interior, piso de estudiantes. 12 de la mañana. Jorge Cremades y su compañero de piso Álvaro Ojeda están desayunando un café y no tienen nada para acompañar, se les han acabado las galletas y ninguno ha ido al supermercado, porque, “buff menuda pereza”. De repente entra una amiga de ambos que el otro día se dejó allí unos apuntes de la facultad. Jorge le dice Álvaro: “dios, esta sí que está para mojar café”. Jorge mira a Cámara y sonríe. Álvaro Ojeda golpea la mesa mientras grita lo de “tu padre debe de ser pastelero, porque…” Fin de la historia. Subir a Facebook. A petarlo. Todo tuyo, Cremades. De nada. LEER: Querido cromañón Liopardo | Liopardo LEER: Querido enfermo Liopardo | Liopardo LEER: Querido Homófobo Liopardo | Liopardo LEER: Querido racista