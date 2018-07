Querido homófobo

¿Ataque a la familia? ¿De verdad una pareja de tíos forrando unos libros escolares en un puto anuncio te parece un ataque a la familia? Pfffff. No sé, a lo mejor en tu mundo eso tiene sentido, pero la verdad es que cuando dices esas cosas los habitantes del mundo real te miramos un poco como se mira a un tío que se está cortando el pelo a sí mismo delante de un espejo mientras chilla.

Los que no estamos cu-cú, cuando te escuchamos con esa furia decir lo del ataque a la familia nos imaginamos, no sé, que ha sucedido alguna tragedia. Una bomba cayendo sobre el colegio en el que están esos críos, por ejemplo. Algo muy bestia, no un par de tíos forrando libros, que pareces tonto, los sustos que nos pegas.

Quitando cosas bestias como lo de la bomba, un ataque a la familia sería más bien que a esos críos les prohíban tener una familia porque a ti te salga de los cojones, por ejemplo. O que esos padres no tengan derecho a formar una familia porque tú, cu-cú, lo digas. Soy hombre y quiero formar una familia con mi pareja, que también es otro hombre. Ajá, cuénteme. Nos gustaría adoptar a un niño y darle cariño y protección, ser sus padres. No, perdone, es que mire, ¿ve a aquel colgado que está allí cortándose el pelo a sí mismo y gritando? Sí, lo veo. Pues es que él no quiere. Ah, disculpe entonces, lo dejamos y ya está.

Esto no tendría sentido, ¿verdad? Y encima, y esto ya es la hostia, sales con el argumento de “qué le dirán los otros niños en el colegio a ese crío que tiene dos padres o dos madres”. Pues no le dirán nada. Al resto de niños se la sudará. Los niños no tienen prejuicios a no ser que idiotas como tú les laven el cerebro.

Lo sé, lo sé. Lo que a ti te pasa es que quieres que las familias sean todas tradicionales. De toda la vida. Como dios manda: madre virgen y padre paloma, como dice el amigo @diostuitero. Pero no puede ser. Las cosas con el tiempo cambian. A mejor, normalmente. Aunque tú te hayas quedado mentalmente en la época aquella de lapidar al diferente. Y resulta que el diferente ahora eres tú.

Pero tranquilo, no te lapidaremos. Con no hacerte ni puto caso ya nos va bien. Es verdad que a veces os juntáis un grupo de cu-cú y asustáis a algún miedoso. Pero habéis perdido. Disolveos y entregad las piedras. El mundo ha seguido girando durante toda la vida aunque algunos como tú os hayáis empeñado en cada época en que no lo hiciera. Perdéis siempre. Hoy día la gente que ama a alguien del mismo sexo es feliz, porque a nadie nos importa un carajo a quién ame cada uno. Pero tú eres infeliz porque ellos se aman. Si lo piensas es fuerte. Tengo el teléfono de un psicólogo muy bueno. Puede ayudarte.