Querido franquista:

No voy a negar que te tengo cierta simpatía. Gente como tú, con un cerebro lleno de polvo, a la que le gusta más un buen golpe de Estado y un fusilamiento que comer con las manos, hay mucha. Pero tú, al contrario que otros, no te escondes. No, tú no te disfrazas de cosas raras. A ti no te gustan las tonterías. Tú no vas por ahí haciéndote llamar demócrata de toda la vida y mierdas parecidas como hacen otros timidones por miedo al qué dirán. Tú eres auténtico. Vas de frente. Tienes un estilo sin complejos. Vas por ahí con tu bandera del pollo, tus medallitas militares compradas en mercadillos, tus pins de cosas fachas, tus gorras y mecheros con banderitas, incluso en verano, tus abanicos que, al abrirlos, muestran la cara de aquel señor sanguinario, acomplejado y con voz de pito. Tu casa es un museo del patrihorterismo (que alguien le diga a Luis Piedrahita que me registre esta palabra) porque te gusta recordar desde que te levantas hasta que te acuestas, que tú eres español de los buenos y que tu español favorito es Franco. No como los otros soplapollas que dicen que Iniesta.

En ese sentido eres entrañable. Como un koala en peligro de extinción, amagado en tu rama sin moverte (sujetándote solo con una mano, porque la otra la tienes levantada, claro) creyéndote que no hay mundo más allá de tus cositas fachas. Por eso supongo que estos días estarás pasándolo fatal con todo el asunto del Valle de los Caídos. Te entiendo. Tu ídolo va a ser desalojado de su choza. Vaya mal rato. Y claro, te vas a quedar sin un templo al que ir a peregrinar los domingos con los amiguetes. Os vais a quedar sin sitio para hacer vuestras quedadas, ejercitar el tríceps, cantar cancioncillas fachas... Joder, aunque te joda el ejemplo, dentro de poco vas a ser como Ferreras cuando cierran el edificio de Atresmedia: sin tener ni idea de a dónde ir.

Es normalísimo tu enfado y confusión. Pero piensa una cosa: la vida sigue. Tienes que aceptarlo. Como dijo aquel señor que salió tan triste en la tele hace ya 43 años, Franco ha muerto. La ha palmado, acéptalo. Aquel hombre que se creía caudillo por la gracia de Dios JAJAJA (perdona, pero es que, madremía las cabezas…) ya solo son huesos. Huesos fachas que, hombre, tú entenderás, que a la mayoría de gente normal nos moleste que sean homenajeados de esa manera. Tú, que eres franquieber, es normal que no lo veas así, pero es que ese tipo al que quieres mantener en aquel lugar hortera y siniestro, era un dictador de mente estrecha, un tío que dejó las cunetas como el metro a las 9 de la mañana, que secuestró y maltrató intelectualmente a un país entero, que hizo huir a gente digna y válida, que saqueó el país junto a otros cazurros como él mientras llenaban las cabezas de la gente de banderitas y religión para que no se diesen cuenta de la miseria. Vamos, que tiene que salir de allí cagando leches porque, aunque solo sean huesos, apesta.

En fin, yo espero que lo lleves de la mejor manera posible. Siempre puedes ir a peregrinar al jardín de la casa de los nietísimos si deciden llevárselo en un tupper y enterrarlo allí. Ellos estarán encantados de que tú y tus colegas os paséis por el chalet los domingos a visitarlos con vuestras banderas y llaveros del yayo, a levantar todos juntos un bracito mientras con el otro metéis el tenedor en una paella española que preparéis juntos, a cantar canciones, en fin, a hacer vuestras cosas… Y si la familia finalmente no lo quiere, si pasa de los restos del abuelo, podéis reclamarlo por partes. O hacer un sorteo. Imagínate lo que sería tener un peroné del caudillo encima de la cabecera de la cama. O un huesecillo de la mano con la que firmaba penas de muerte en la nevera con un imán. Hay que ver el pantano medio lleno. No te me vengas abajo, ¿eh? Tú siempre arriba, como España.