Querido Dalas Review. Eres un peligro. Igual ni lo sabes, pero es así. Eres como el virus de "La vida es así", cumpliendo su función de enfermar a quienes tienen las defensas bajas. Como quien va a la puerta de los colegios con una gabardina, te colocas ante un público tierno, joven, exhibiendo algo tan desagradable como falso y peligroso: argumentos basura fáciles de comprar para quienes andan despistados mirando tus vídeos sobre chorradas divertidas. La ventaja de los jovencitos confusos, que diría el gran Ignatius. En mitad de un entorno machista en el que empezamos a entender que, más allá de los asesinatos de mujeres, hay mil situaciones diarias que hacen más complicada la vida de ellas que la tuya o la mía, tu papel es convencer a las nuevas cabezas de que todo es una invención de feministas diabólicas. Qué puta pena, ¿no? Eres como un zumbao de otro tiempo diciendo que la penicilina es diabólica y mata pero en 2017 y con canal en youtube. Te aplauden y no te enteras, pero créeme: lo eres. "El feminismo moderno es lo peor que le ha pasado al planeta; a los hombres también los violan en la cárcel; es mentira que las mujeres cobren menos, porque si fuera así, las empresas sólo contratarían mujeres". Como comprenderás no voy a entrar a perder el tiempo con un tío que defiende que la tierra es plana, eso es cosa de psicólogos, que para eso han estudiado la carrera, no cosa mía. Decir que eres un cuñao con canal en youtube sin más, sería la forma más precisa de dar carpetazo a esto, pero no estaríamos tocando el problema con un palo, que es a lo que hemos venido aquí. El problema es que tu mierda se vende bien. Un virus que no se extiende no es virus. Tu mierda es cómoda y tiene colorines y muñecos de videojuegos de fondo. Escucharte, para quienes tienen las defensas bajas, no requiere de ningún esfuerzo más allá del que haces tú relajando el esfínter de la lengua. Tu canal de youtube, tus opiniones sin tener ni idea, ni datos, ni dos dedos de frente sabiendo la repercusión que tienes, es un peligro. No sólo para concienciar sobre feminismo, sino sobre racismo. Oh, sorpresa, lo del racismo es una cosa de negros resentidos. O sobre otras culturas. Los musulmanes, esos sí que son machistas. En este caso haces una excepción. Pones a los chavales más despistados ante la tesitura de elegir entre un Big Mac, comida rápida y fácil de tragar, o preparar un plato sano que requiere esfuerzo. Por supuesto, pillan tu Big Mac sin dudarlo. El problema es que con esa dieta mental diaria que ofreces, vamos a tener a cientos de miles de chavales con problemas de intestino mental, educados con tus argumentos cuñados y chillones. Y cuando eso pase, y uno de ellos llame histérica feminazi a su chica, o cuando alguno de ellos vea normal que las mujeres cobren menos (sí, sucede, hay datos sobre eso, no tienen colorines de fondo, pero están ahí), o cuando nuestros oídos tengan que soportar a alguien explicando en el metro que los que son racistas de verdad son los negros, el mundo será un poco peor de lo que lo pillaste al abrirte un canal en youtube. Quién sabe si para entonces estarás presentando un programa en TVE.