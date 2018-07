Querido Antonio Navalón

Group of young people using laptop. | Liopardo

Su artículo de hoy en El País, ‘Millennials’: dueños de la nada es un 9’5 sobre 10 en la escala barra de bar: todo el puto día con el móvil, yo a mi hijo un día de estos cojo y le mando el móvil a tomar por culo, a ver si aprende lo que es la vida, en la mili no teníamos móvil, Paco, ponme otra caña y saca unas olivas, me cago en dios. Este sería un poco el resumen de su artículo, Antonio, si le quitásemos el filtro (sólo sé hacer referencias tecnológicas, perdone) “intelectualidad”. Muy saturado. Defiende usted, querido Antonio, que la generación nacida después de 1980 no se entera de nada, no sabe nada, no se interesa por nada. Que fue exactamente lo mismo que dijeron sobre su generación (la de 1950) algunos tertulianos de bar nacidos 30 años antes que usted. Y que el problema es, según defiende, la tecnología. Que es lo mismo que dijeron de usted y de su maldita tele aquellos señores. O se le ha olvidado ya aquello, querido Antonio, o ha sido víctima de la pereza, de la dejadez intelectual, del no tener ganas de entender. Técnicamente es usted un nini. Si su trabajo, por lo que le pagan, es entender y explicar un tiempo nuevo, usted ni lo entiende, ni lo explica, ni le interesa. Triple nini. Combo total, que diríamos ahora los que sólo sabemos de videojuegos en el móvil. No, no es de los millennials la culpa de que Trump haya llegado a la cima del mundo político. Fueron los mayores, las personas de su edad, las que trajeron un mundo político fallido y además votaron por alguien como él. Puta tele a color que los dejó tontos a todos, podríamos concluir si fuésemos intelectuales de su talla… No, no es cierto que a los jóvenes de hoy no les interese nada. Les interesan muchas cosas. Habla de mayo del 68 francés y los adoquines, qué bella época en la que no había tecnología, olvidando que el 15M no surgió de correspondencia postal. No. Los millennials no se reunieron en las plazas porque les llegase una carta con sello a casa –querido jovenzuelo, te envío esta misiva para citarte en la plaza…- sino porque se comunicaron gracias a la tecnologías, con las redes sociales. Da un poco de pereza tener que explicarle esto, querido Antonio. Más que pereza da casi LOL, para que los que no son intelectuales como usted me entiendan. Claro que los millennials quieren cosas de la vida. Los describe usted como vacas pastando mientras pasa el tren de la historia, pero sin embargo son gente informada a la que le preocupan algo más que los likes. La prueba de ello es que es usted hoy Trending Topic. Lo es porque se han quedado todos WTF tras leer su simplista resumen de toda una generación. Lo es porque les cabrea que alguien como usted, no entremos en detalles de su biografía empresarial ni fiscal, les diga que son unos mantenidos. Ha metido usted la pata y mucho, querido Antonio. Y por querido Antonio no me refiero a ese nini que hace los vídeos manipulados de El Intermedio, -cómo pierden el tiempo los niñatos- sino a usted, Antonio Navalón.

