Querida chavalada española

Leo en el periódico que os han desalojado del último palacete que ocupabais. Esta vez del sitio en el que la pichó Millán Astray (ese tío que ni de derechas ni de izquierdas, sino español). Os habéis vuelto a quedar tirados sin un lugar donde meteros, como un niño sirio terrorista cualquiera. Manda huevos. ¿Así trata este país a sus patriotas? Por desgracia parece que sí. La gente no entiende que vosotros, la sana chavalada patriótica, necesitáis un lugar para hacer cosas naz… españolas, como enseñar banderas de España continuamente o decir todo el rato que sois españoles, o que España es lo más mejor del mundo o que los españoles primero y mogollón de cosas más súper necesarias para una sociedad sana, por la gracia de dios. Pero no, en la puta calle otra vez, como si fuerais unos perroflautas cualquiera, sin saber ahora si pegarle una patada en la puerta a un lugar amplio como el Valle de los Caídos, buscar algo más íntimo, como un loft en alguna calle con nombre de general golpista o volver al chalet de vuestros padres. La situación es muy jodida y muy injusta. Mientras a millones de musulmanes, según la última noticia inventada, le dan pisos gratis en España sólo por querer destruir occidente, a vosotros os niegan un espacio donde desarrollar vuestras cosas naz… españolas. Por lo que sea, tenéis muy mala prensa. Algunos incluso os llaman naz… sí, nazis. ¿Os lo podéis creer? Sólo porque vuestra líder tenga una esvástica tatuada, o porque antes de repartir comida sólo para españoles y subirlo a Facebook como hacéis ahora, os dedicaseis a pegar palizas a negros de fuera y vagabundos de aquí sin subirlo a Facebook. O por admirar a Hitler. Matas a unos cuantos gatos y ya te llaman matagatos… Vaya país de gilipollas España… Pero bueno, vivaspaña. Sin un lugar donde poder hacer cosas naz… españolas, ¿quién repartirá comida a los españoles que lo necesiten? ¿Cáritas? Sí, bueno, vale, la que de verdad se ocupa de eso, y no en modo postureo, es Cáritas, o incluso asociaciones vecinales, y hasta casas okupas de piojosos no naz… españoles, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo un reparto español de comida que un reparto de comida normal, sin gracia. Te pongas como te pongas. Un ejemplo. - Tenemos aquí unas latas de atún, ¿quién las quiere? - Yo. - Mira, puto vagabundo, fuera de aquí o te pego un pateo - Melisa, conoce, conoce, recuerda que estamos con la campaña de facebook "los españoles primero". - Hostia, es verdad. Perdón. Venga aquí, caballero. Su atún y diga patata. Muy bien. Pal Facebook. Y que no te vea yo por aquí más, desecho. - ¿Quién quiere esta media docena de huevos? - Yo. - ¿En tu tribu no te enseñaron a leer los carteles, negro? Primero los españoles, como el que acaba de irse sin llevarse un pateo. ¿No es más bonito así? ¿No es más patriótico que la cutrería de Cáritas? Y no, esto, por mucho que te quieran confundir mogollón de poderes antiespañoles que van contra la chavalada naz… española, no es discriminar a los inmigrantes que vienen a robarnos los trabajos y violar a nuestras hijas. No es nada contra esa gente, es simplemente que los españoles primero.