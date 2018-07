PSOE: 3 ideas para reciclarse

PSOEGESTORA | Liopardo

Tras el anuncio de abstención del PSOE y el enfado de sus militantes, el partido que durante más años gobernó España tiene por delante un futuro incierto. Desde Lío Pardo queremos llevarle la contraria a esos agoreros que prevén un desenlace fatal en el que un partido con tanta tradición acabaría desapareciendo. No lo pensamos. Creemos que el PSOE tiene un futuro esperanzador por delante que puede deparar momentos maravillosos si consigue reciclarse de forma adecuada. Para ello, proponemos a los dirigentes socialistas algunas posibles soluciones de cara a los próximos años. Convertirse en una boy band El Partido Socialista podría tener un gran futuro por delante si se recicla en una boy band, la Orquesta PSOE . Si el votante no viene a Mahoma, Mahoma va al votante para ponerlo a botar al ritmo de canciones protesta que analicen la situación de países como Venezuela o de ciudades como Caracas. Felipe González, Alfonso Guerra, Corcuera y Rodríguez Ibarra girando por los escenarios de España sería un éxito que dejaría el reencuentro de los triunfitos a la altura del betún. Vestidos con chaquetas de pana y chapas con el logo de empresas patrocinadoras, como Gas Natural, pondrían a mover sus cuerpos –sus bodis, diría Alfonso Guerra para levantar al público- con un movimiento de caderas que cortaría la respiración de aquellas socialistas que recuerdan a Rubalcaba con pelo. Contarían con colaboraciones de artistas invitados de la talla de Rosa Díez, Carlos Baute, Marta Sánchez, Albert Rivera o el empresario Zandi. Un espectáculo de decibelios y ritmo que conciencie a la vez que entretenga. Sin dejar de lado la bandera del puño y la rosa, que sería ondeada por Felipe al acabar cada concierto por los pueblos de España. ¿A quién le importa el puesto que te dé el CIS si puedes ocupar la cabeza de la lista de ventas con una versión tecno-venezolana de Libertad sin ira? Marca de cigarrillos electrónicos. La marca PSOE podría optar, si lo de la música no les convence por lo que sea, por reciclarse en una start up. Siguiendo la política de moderación del “ni sí, ni no” que les ha llevado hasta aquí, sería lógico pensar en una opción como constituirse en marca de cigarrillos electrónicos. “¿Fumar? Ni sí, ni no, fuma PSOE”. Qué mayor abstención y posición templada que el vapeo. Proponemos, si se inclinan por esta propuesta, por un logo en el que el puño sujete un cigarrillo con cara de robot simpático, que haga sonreír a la rosa porque está libre de malos humos. La sede de Ferraz sería un local estupendo por ubicación para que miles de madrileños a mitad de camino entre fumar y no hacerlo se acercaran a hacer sus compras, aunque no debería dejarse de lado el mercado online para llegar a lugares de España tan recónditos para el PSOE como País Vasco o Galicia. Además de generarse un beneficio para la salud de miles de personas, los diputados del PSOE que quedasen en paro en el medio plazo, podrían encontrar una salida laboral más que adecuada. Montar una red socialista de youtubers Felipe González golpeando una mesa mientras se queja de la que ha liado el coletas; Susana Díaz comentando la actualidad mientras juega al Total Destroyer IV o Rodríguez Ibarra cocinando bellotas al microondas. Serían sólo algunas de las infinitas posibilidades que las nuevas tecnologías podrían facilitarles a esos líderes socialistas históricos y actuales, cuando votar al PSOE definitivamente deje de ser tendencia en España. Cuando Corcuera suba un vídeo titulado “Esto con Franco no pasaba, me cago en la hostia” el click estará asegurado y los anunciantes se pegarán, como si de un Comité Federal se tratase, por aparecer en los exitosos vídeos. Una vez explicado a Felipe que el concepto de sindicarse en la red no implica hacer cosas de rojos, sino compartir tráfico, el modelo podría implementarse sin problemas y el éxito de la plataforma de youtubers socialistas arrasaría en La Internet española.

