Nace el brazo armado de Hazte Oír

Cuando haces el ridículo, nada mejor que la huida hacia delante. A los de Hazte Oír no les hemos respetado su derecho a atropellar los derechos de los niños trans y ante la represión sufrida no han tenido más remedio que pasar a la acción atropellando directamente a personas. Así, en un giro inesperado de acontecimientos, el famoso autobús naranja se convierte ahora en el brazo armado del movimiento político MPPMMV&PH “mi padre tiene pene, mi madre vulva y son primos hermanos”. En su lucha sin descanso porque se respete a “los niños normales”, perseguidos, maltratados y humillados como ya sabemos en los colegios de todo el país, el autobús de Hazte Oír anunciará mediante comunicados enviados a 13TV sus próximas acciones, que según fuentes consultadas, consistirán, en una primera etapa de esta lucha armada, en nuevos atropellos por toda la geografía de esta gran nación que se llama España. Para demostrar que no discriminan a nadie, el brazo armado de MPPMMV&PH atropellará de forma igualitaria a gente con pene (hombres) y vulva (mujeres). Este primer atropello en Pamplona ha provocado numerosas protestas. Un representante de Hazte Oír al que no le da vergüenza ir a la tele a que los biólogos lo humillen, ha denunciado estos intentos de censura a los atropellos y ha asegurado que, desde que murió Franco, en España ya no hay libertad para nada. “Coño, tú antes le podías hacer tranquilamente la vida imposible a un tío por ser mariquita y ahora si atropellas a uno que va con la bandera arcoíris, lo mismo hasta te denuncia y te ves con un problema sólo por no ser mariquita. ¿Pero estamos tontos o qué pasa? ¿Qué discriminación es esta”, ha señalado. En este caso, el autobús de Hazte Oír no fue detenido y siguió su camino en defensa de los niños heterosexuales perseguidos en España. Se desconoce cuál será la próxima ubicación elegida para atropellar a alguien. Fuentes del CNI aseguran que no descartan que los atropellos sean sólo una maniobra distractora y que los auténticos planes del movimiento MPPMMV&PH sean empotrar el autobús cargado de libertad y explosivos contra una biblioteca. Estaremos atentos. Por si acaso, miren dos veces antes de cruzar la calle. LEER MÁS: Querido transfóbico