Los regalos de Reyes Magos de los políticos

reyesmagospoliticos | Liopardo

¿Si existieran, qué le regalarían los Reyes Magos a Rajoy?, me preguntaba el otro día alguien en tuiter, como si mi cuenta de tuiter fuese un puñetero consultorio de gilipolleces. Le respondí que mi cuenta no estaba para esas cosas y que unos calcetines marrones con rombos también de color marrón pero más oscuro, un bote de colonia Heno de Pravia y la Guía Marca del año en que se casó, firmada por todos los asistentes a su boda que no están en prisión. La pregunta me dio que pensar. ¿Será mi cuenta de tuiter un consultorio de gilipolleces? Me respondí que sí y decidí ampliar la consulta: aclarado el caso Rajoy, estos serían los regalos que, de existir, Melchor, Gaspar y Baltasar les dejarían en el calcetín a los protagonistas de la vida política española. Pablo Iglesias. Deuvedés de serie con la que no sea fácil dar la lata con conclusiones políticas, como Anatomía de Grey o Al Salir de Clase. Motosierra eléctrica y guantes de campo para conectar con la clase obrera. Mano gigante de espuma para señalar mejor a la casta. Albert Rivera. Invitación a Forocoches. Pulsera de esas negras que cuestan un dineral y te lo miden todo. Libro recopilatorio con frases de Winston Churchill, Adolfo Suárez y Rafa Nadal. Pedro Sánchez. Tarjeta BP para acumular puntos en gasolineras. Taza de Mr Wonderful que esté de puta madre. Esperanza Aguirre. Dos coches con matrícula impar por si Carmena se pone chunga. Bragas del Primark. Katana con los colores de la bandera de España. Disco de Extremoduro, “¿Dónde están mis amigos? Susana Díaz. Piso en Madrid. Disco recopilatorio de Siempre Así firmado por los 35 componentes de la banda. Katana con los colores de la bandera de Andalucía. Íñigo Errejón. Un núcleo irradiador nuevo, que el que tenía se lo han roto el en colegio de la vida. Disco de Amaral para conectar con la transversalidad. Alberto Garzón. Chaleco reflectante con logo de IU para que se les vea en el Congreso. Un Smartphone última generación de los que no se fabrican en Cuba, que tan comunista no será cuando tiene cuenta en tuiter. Felipe González. Banda de mariachis que acompañen sus conferencias tocando narcocorridos. Camiseta de El Padrino. Gestoranova: monta tu propia gestora y haz que parezca un accidente. José María Aznar. Busto en bronce tamaño 1:1 de Aznar disfrazado del Cid Campeador. Busto en bronce tamaño 1:1 de Aznar disfrazado de Don Pelayo. Busto en bronce tamaño 1:1 de Aznar disfrazado de los dos Reyes Católicos. Busto en bronce tamaño 1:1 de Aznar haciendo la abdominal número un millón. Rosa Díez. Camiseta chica color rosa inscripción “España una y no cincuenta y una”. Santiago Abascal. Piedra de la suerte: trozo de roca del peñón de Gibraltar pasada por la chepa de Rouco Varela. (Entregan Melchor o Gaspar)

