Lorenita (niña de San Ildefonso): "Quiero mi trozo del pastel"

EL NÚMERO 79.140, PREMIADO CON EL GORDO DEL SORTEO DE NAVIDAD | Liopardo

Hoy es el día en el que los sueños se cumplen. La jornada en la que la alegría inunda cada rincón de España gracias a esta tradición bicentenaria que es la Lotería de Navidad. Hoy, Roquetas de Mar, pueblo pesquero y agrícola de la costa almeriense protagoniza las escenas de júbilo habituales en las previas navideñas. En Lío Pardo queremos felicitar a uno de los agraciados y tenemos al teléfono a Joaquín, un afortunado ganador del premio gordo de este año. Gerardo: Buenas tardes, Joaquín. Enhorabuena. Joaquín: Muchas gracias. Gerardo: ¿Qué siente uno al ganar el premio gordo? Joaquín: Es una alegría tremenda, aquí estamos celebrándolo con la familia y los amigos. Gerardo: Nos han dicho que jugaba usted un cupón. ¿Qué hará con el dinero, Joaquín? Joaquín: Bueno, tapar algunos agujeros y algún caprichito que otro también nos daremos. Gerardo: Claro que sí, Joaquín, hay que disfrutarlo. Los ganadores sois los protagonistas de esta jornada, pero hay otros protagonistas que son los niños de San Ildefonso, esos ángeles de la fortuna que tienen el celestial oficio de repartir felicidad cada año antes de Navidad. Joaquín: Así es, unos ángeles de la felicidad. Gerardo: Tenemos una sorpresa para usted, Joaquín. Al otro lado de la línea está Lorena, la niña de San Ildefonso que ha cantado el premio gordo. Lorenita tiene 9 años y quiere saludarle. Joaquín: Qué alegría más grande. Gerardo: Lorenita, saluda a Joaquín. Lorenita: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Joaquín: Ehhhmm pues muy bien, Lorenita. Lorenita: Yo que me alegro. Gerardo: Joaquín, ¿tienes algo que decirle a Lorenita, tu ángel de la guarda? Joaquín: Pues darle las gracias y… Lorenita: No hay de qué, sólo cumplía con mi trabajo Joaquín: … darle las gracias y decirle que a mí y a mi familia nos ha hecho muy felices. Gerardo: ¿Qué piensas, Lorenita, al saber que has hecho feliz a una familia entera? Lorenita: Bueno, no me pilla por sorpresa, es mucha pasta. Gerardo: Ya. Sí, es cierto. Oye, Joaquín, habrá que tener un detalle, ¿verdad? Joaquín: Jejeje. Sí, algún detalle habrá que tener. Lorenita: Vamos, al turrón. Gerardo: ¿Cómo dices, Lorenita? Lorenita: Que sí, que me parece correcta y necesaria la redistribución de la riqueza, ¿no? Gerardo: Eres una niña bastante madura para tener 9 años. Lorenita: Soy una niña de San Ildefonso hecha a sí misma. Gerardo: Bueno, Joaquín, ¿qué vas a regalarle a, no sé si llamarla mejor Lorena? Joaquín: Jejeje. Lo que ella quiera, podemos comprarle la Play o algo. Gerardo: ¿Te gustan las videoconsolas, Lorena? Lorenita: Darle un cacahuete al mono, ¿no? Gerardo: ¿Cómo dices? Lorenita: Que sí, que me gustan las videoconsolas, joder, soy una niña, pero es que estamos hablando de que Joaquín tiene una tarta de más de 60 kilos de las antiguas pesetas. ¿Y hablamos de videoconsolas? Él mismo, ¿no? Gerardo: Silencio Joaquín: Joder Gerardo: Mmmm, Joaquín, ¿tienes algo que responderle a Lorena? Joaquín: Ehmmm, lo mismo tengo que colgar, porque aquí hay mucho ruido con la celebración. Lorenita: Yo no escucho ese ruido, pero vamos, que si no nos oye que se salga a la calle, que tendrá piernas, ¿no? Gerardo: Bueno, no es necesario que molestemos más a… Lorenita: Si no nos escucha por el ruido a mí me parece más que necesario. Gerardo: ¿Nos oyes, Joaquín? Joaquín: Sí, aquí estoy. Gerardo: ¿Algo que decirle a Joaquín para despedirte, Lorena? Lorenita: Que piense que Montoro se va a llevar un trozo de tarta de más de diez kilos de las antiguas pesetas y que él decida si yo, que he sacado la bola, soy menos importante en esto que Montoro. Mi respuesta es no. Gerardo: Silencio. Joaquín: Joder. Gerardo: Bueno. Muchas gracias, Joaquín, vecino de Roquetas de Mar Almería, ganador del premio gordo y muchas gracias Lorena, la niña de 9 años que lo ha cantado, muchas gracias a los dos y que paséis unas felices… Lorenita: Dame mi parte del pastel, Joaquín. Primer aviso. Gerardo: ¿Cómo dices, Lorena? Lorenita: Nada, que muchas gracias a vosotros.

