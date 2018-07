Lo mejor de 2018

Liopardo | Liopardo

El año acaba y las listas de lo mejor de 2017 se multiplican como si de miembros de la familia Ruiz Mateos se tratase. Las mejores películas, los mejores memes, los mejores momentos deportivos, los mejores libros y discos... Si quieren consultar esos grandes hitos del año que acaba sólo tienen que cerrar esta página e irse a llorar su maldita melancolía buscando en Google algunos de esos resúmenes del año que se va. Aquí hemos venido a otra cosa. Como adelantados que somos a nuestro tiempo, desde Líopardo les traemos una previsión de los que serán los mejores momentos del año 2018.Tras ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes, la saga llega a su tercera entrega con un filme en el que las diferencias culturales entre un chico de Salamanca y su novia de Zamora provocan desternillantes situaciones cuando se acerca la boda y las familias de ambos se conocen en una venta de carretera en Fuentesaúco para conocerse.Un usuario búlgaro de Twitter sube a la red social una foto de su perro Braco lamiéndose los testículos. Tras recibir más de 100.000 retuits en menos de 24 horas, Donald Trump usa la imagen de Braco para responder a un mensaje en el que un ecologista le pedía en redes sociales que Estados Unidos se adheriera de nuevo al pacto de París por el clima. A pesar del gran éxito de "el perro que se lame los huevos", "el negro del pollón" vuelve a encabezar los memes del año en 2018, esta vez ocultándose como virus en los terminales telefónicos provocando que todos los contactos guardados en agenda pasen a tener como imagen de contacto el hombre negro de enorme falo.Dos expertos economistas de las más prestigiosas agencias de inversión graban un vídeo tutorial limpios de toda sustancia estupefaciente y recomiendan a las familias hacer un uso responsable de sus ahorros que no ponga en riesgo su economía. El tremendo éxito del vídeo, que da la vuelta al mundo, provoca una caída en bolsa de dos gigantes inmobiliarios y tres bancos. Los expertos son despedidos de manera fulminante aunque uno de ellos promete no volver a darle tregua a su tabique nasal ni un solo día más durante el resto de su vida y es readmitido en una sucursal de la empresa en Colombia.La fusión en febrero entre los creadores de Pokemon Go y el equipo de investigación Google Glass da frutos con rapidez y en septiembre de 2018 presentan un juego infantil de pelota en el que la sensación de realidad es tan grande que miles de niños de Occidente aislados con unas gafas de realidad aumentada se lanzan a la calle a simular que juegan con otros niños al fútbol.Los concursantes de Operación Triunfo 1 vuelven a reencontrarse en 2018 tras el reencuentro de 2017. El concierto en directo, llamado "Operación Triunfo 1, 2º reencuentro", es todo un éxito a pesar del desagradable incidente protagonizado por Juan Camus, detenido mientras merodea por los alrededores del auditorio pertrechado con un cinturón de explosivos. La grabación del concierto es número 1 de ventas en itunes durante 29 semanas.Cristiano Ronaldo golea por 21-0 a sus cuatro hijos en el jardín de su mansión en Pozuelo de Alarcón. El partido, retransmitido en directo desde la cuenta de Instagram del astro portugués es seguido por millones de personas que ven cómo el crack madridista reivindica para sí mismo un nuevo balón de oro tras cada gol que marca ante la impotente mirada de sus retoños.Tras cuarenta años de vigencia, España reforma la Constitución para adaptarla a los nuevos tiempos y quita artículos obsoletos como los del derecho a vivienda o a sanidad. La reforma constitucional es firmada por el 100% de los presentes en el acto de la firma y es apoyada por el 100% de la población que no está dispuesta a ganarse una multa o una noche de calabozo.