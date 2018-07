Las consultas de la marmota

montajereyconsultas | Liopardo

Hoy, día de la marmota, Su Majestad el Rey Felipe VI ha seguido una jornada más con la ronda de reuniones con los líderes de los distintos partidos. Llegaba a primera hora a Zarzuela Pablo Iglesias, líder de Podemos, que le ha expresado a Su Majestad una vez más su voluntad de formar gobierno con Pedro Sánchez con un escueto “aquí estoy otra vez para lo mismo, Felipe”. En el desayuno de trabajo en Zarzuela, Pablo Iglesias y Su Majestad el Rey Felipe VI han comentado el último capítulo de Juego de Tronos que ha visto el monarca, han hecho analogías entre la serie y la situación del país, comparando a los dragones de Khaleesi con Esperanza Aguirre por la Gran Vía y han hablado de Amancio y Ana Patricia, los ciervos de Zarzuela, que ya han tenido tres nuevos cervatillos desde la primera visita que el líder podemita realizó al Jefe del Estado. A continuación ambos han entrado en la cafetería de Zarzuela y han pedido "lo de siempre". Tras despedir en la puerta de Zarzuela a Pablo Iglesias con un “a ver cómo acaba la movida del enano Lannister, lo hablamos la semana que viene”, el turno de visitas era para Albert Rivera, que ha saludado al monarca como viene siendo ya tradición en sus encuentros, con un solemne “yo soy catalán, español y danés, Majestad”, a lo que Felipe VI ha contestado alegrándose porque en su DNI siga todo igual que la semana pasada. El líder de C’s se ha mostrado dispuesto a seguir formando Gobierno con quien haga falta, "excepto con quien usted ya sabe", al tiempo que en un movimiento de cabeza señalaba al jardín exterior en el que Pablo Iglesias le enseñaba a Íñigo Errejón cómo darle de comer a los cervatillos. El monarca y el líder de Ciudadanos se han preguntado mutuamente por sus respectivas hijas, que no han tenido ningún nuevo examen en el colegio respecto a la semana anterior, creándose un silencio incómodo ante la ausencia de notas que comentar. Situación incómoda que Albert Rivera ha salvado con un "pues en Dinamarca prácticamente no se les ponen exámenes". Tras el almuerzo, el turno de visitas al monarca era para Pedro Sánchez, que una semana más le ha recordado a Su Majestad Felipe VI que de joven jugó en el Estudiantes, lo que ha derivado en una conversación entre ambos sobre el jugador Felipe Reyes y la consiguiente risa floja al darse ambos cuenta de la casual relación entre el nombre del baloncestista y el monarca. A continuación, las risas se han convertido en gesto grave por parte del líder del PSOE, que le ha pedido una semana más al Rey que, “por favor, a mí no, a mí no me nomines para lo de presidente, yo me había metido en esto sin pensarlo mucho”. Tras explicarle un asistente a Pedro Sánchez que lo de nominar es de Gran Hermano, el líder del PSOE, entre sollozos, se ha acercado al monarca susurrándole al oído algo sobre Susana y Corcuera, tras lo cuál, rompiendo el protocolo, el Rey Felipe le ha dado un abrazo y le ha dicho que no tiene por qué pasarle nada si revisa correctamente cada mañana los frenos de su coche, y lo ha emplazado para la próxima semana. "Arriba esa frente, Pedro". El encargado de cerrar el turno de visitas a Zarzuela, ya a última hora de la tarde, ha sido Mariano Rajoy, que en homenaje al español universal Francisco Ibáñez ha comparecido ante Su Majestad Felipe VI vestido de cactus. Tras más de media hora esperando de pie ante las cámaras y mirando el reloj, el joven monarca se ha percatado de la presencia del cactus, y al llamarlo “¿Mariano?”, el cactus ha negado con la cabeza, quedando despejada la incógnita: es él. Tras otros más de 30 minutos adquiriendo aspecto de fontanero, enfermera, Soraya o bombero, el presidente en funciones ha adquirido forma de presidente del Gobierno en funciones y ha comenzado la reunión, en la cuál, como ya le dijera la semana pasada, le ha dicho al monarca que más de lo mismo, que no tiene apoyos y que no veas lo tranquilas que están las cosas ahora, estoy viendo hasta los partidos de la liga belga. Mariano Rajoy ha comentado con el monarca la columna de hoy de Tomás Roncero en el AS, “es muy bueno este hombre, muy analítico”, a lo que el Rey Felipe VI ha asentido con la cabeza y le ha emplazado a mantener un nuevo encuentro la próxima semana, a ver cómo queda el domingo Standard de Lieja, que no lo tiene fácil.

Publicidad