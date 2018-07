Las 6 promesas electorales más polémicas de Trump

Liopardo | Liopardo

Sucedió. Donald Trump será en unos meses el nuevo habitante de la Casa Blanca y tendrá en sus manos la dirección del país más poderoso del mundo. En Lío Pardo hemos analizado algunas de sus promesas electorales, para que nos hagamos un mapa de situación de lo que se nos viene por delante.Donald Trump prometió construir un muro en la frontera con México. La idea, si te pones en plan muy facha suena bien. Un buen muro que haga una buena sombra y al que se lo salte le disparas. La idea es buena. Pero el inconveniente que tiene es que, de cumplir esta promesa, que incluye que el muro sea pagado por el Gobierno mexicano, parece lógico que el muro lo levanten ciudadanos mexicanos. Así que, de alguna manera, una de las primeras medidas del nuevo presidente de EEUU sería crear empleo en México.En los aeropuertos norteamericanos se pedirá el carnet de musulmán a todo el que llegue. Una vez descubran que no existe un carnet de musulmán, tendrán que implementar otro tipo de medidas de control. Por ejemplo poner un catering con bandejas de jamón, previo a los controles de seguridad. Si coges jamón de la bandeja, podrás entrar al país sin problemas. Si coges jamón y pides una copa de vino para bajarlo, el de la aduana te lleva en brazos al hotel (a no ser que seas mexicano). De no ser así, si no pillas jamón de la bandeja, las autoridades aeroportuarias introducirán al visitante en una sala de detención con una alfombra en el suelo y una cinta del Corán en un radiocasete y dos funcionarios del Gobierno observarán atentamente la reacción del detenido.Preocupado por la violencia, Donald Trump quiere que sea una ley Federal la que regule el derecho a portar armas y que todo ciudadano norteamericano pueda portarla sea cual sea el Estado en el que se encuentre. Por estado no ha aclarado si se refiere a geográfico o mental, pero imaginamos que en aras de la libertad serán los dos. De dispararlas no ha dicho nada, pero su frase "podría dispararle a alguien ahora mismo en la Quinta Avenida y aún así ganaría las elecciones", puede dar pistas de futuras medidas que tomará.Aquí los americanos me tienen bastante flipado. Trump ha anunciado que le bajará los impuestos especialmente a las rentas más altas y a las grandes fortunas. Las clases desfavorecidas han votado a un multimillonario para que los saque de la pobreza bajándole los impuestos a los ricos. Que es como poner de seleccionador a Clemente si quieres que España juegue Tiki taka. La medida, que reduciría de forma considerable los ingresos públicos, contempla que en un futuro los pobres no enfermen nunca ni tengan especial curiosidad por aprender a leer y a escribir.Son declaraciones del presidente Donald Trump durante la campaña electoral. El líder electo del mundo libre ha asegurado además que Guantánamo no se cierra ni de coña, de hecho si puede ampliarlo lo ampliará. Colocará un casino o algo en el que la gente apueste cuántas descargas eléctricas o ahogamientos sufrirá el preso antes de confesar que mató a Manolete. Todo esto, por supuesto, sin supervisión judicial, que los jueces, ya se sabe, son unos aguafiestas del establishment.En política internacional está previsto que Donald Trump funcione un poco como mi abuela. Si le caes bien por lo que sea, todo perfecto, pero como no te trague estás jodido. De primeras, Vladimir Putin le ha entrado bien por los ojos. Un tío que pasea en un oso y asesina periodistas parece legal. Esperemos que cuando conozca a Rajoy le caiga bien y no nos llevemos ningún susto. Mariano, cuidado con escupirle al hablar.