La machada de Froilán

a) coseno de equis b) Cristóbal Colón c) El ataque de Pearl Harbor

a) Raíz cuadrada de 225 b) Immanuel Kant c) Kobe Bryant

Liopardo | Liopardo

¿Cómo ha sido capaz el nieto mayor de la saga de los Borbones de pasar de 2º de ESO a la universidad en sólo tres años? ¿Qué tipo de gen perseverante tiene la grandeza de España para que Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón superase con éxito el bache de repetir 3 veces el mismo curso, logrando aprobar a continuación y de forma gloriosa en sólo 3 años un itinerario curricular previsto para ser cursado en 5? Desde el equipo de investigación de Lío Pardo les traemos una recreación dramatizada de cómo habrían sido los últimos días del cuarto en la línea sucesoria al trono español en un college privado de EEUU. Cómo Froilán logró una machada que se une ya a la lista de grandes hitos españoles, como el gol de Iniesta o la canción La Macarena.Ey, Felipe Juan Froilán, los chicos de la academia y yo nos vamos de fiesta, estamos en edad de salir por Washington DF a divertirnos de manera sana y moderada, ¿te vienes?Qué más quisiera yo que salir a divertirme con vosotros, Pelayo, pero no puedo.¿Y eso? ¿Qué te ocurre, Felipe Juan Froilán? ¿Estás enfermo?Ocurre que sobre mí recae el peso de la España moderna y constitucional de las autonomías y debo quedarme toda la noche estudiando para el examen final del lunes. –Froilán golpea de una fuerte patada la mesa de estudio-. La puta diferencia entre la mitosis y la meiosis me tiene más preocupado que las cintas con grabaciones al yayo.Vaya. Suena a enfermedad, en efecto.La responsabilidad con mi país nunca es una enfermedad, Pelayo, sino un peso que se carga con honor. Quizá tú no lo entiendas ahora, pero algún día cuando crezcas y dirijas el holding empresarial de tu padre lo entenderás. Yo, por España, he tenido que crecer demasiado rápido, ¿sabes? –Froilán se quita zapato y calcetín y comprueba que no hay derrame tras la patadaRodrigo y Cayetano dicen que tienen invitación a copa y chupito en el Tropicalia.Venga, vamos.Ha sido una velada encantadora, Pelayo. Ahora voy a descansar unas horas para mañana centrarme en las ecuaciones de segundo grado, que se me atragantan más que al yayo las cacerías.Descansa, que te lo mereces, Felipe Juan Froilán. Tu puntería disparando contra ese dron que repartía flyers y hacerlo caer como un montón de chatarra inerte sobre el río Potomac no es nada comparada con tu constancia y sacrificio académico. Es realmente admirable.Gracias, Pelayo. Buenas noches.Buenas noches, Felipe Juan Froilán.¿Nombre?Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón.¿Recibo de pago de la mensualidad?En esa carta van todos los del año. El del sello es mi tío.¿Pertenece usted a una monarquía?Sí.Qué raros son los europeos…Pero es monarquía moderna, no se crea, no es como los moros. En todos los palacios tenemos fibra óptica.Bien. Siéntese. ¿Está usted listo para esta prueba final donde se juega el aprobar o el tener que volver a abonar otra vez el equivalente al curso entero?Eso creo.A pesar de que este college sea un oasis de libertad y que imagino que conoce usted las reglas del examen, los malditos burócratas de Washington me obligan a tener que explicárselas.En España también tenemos burócratas, es un asco, le entiendo.Bien. Ya sabe que el examen final de este College se rige según la Ley 18/73 de Juegos y Casinos de Las Vegas.Dios bendiga América.Gracias, hijo. Y según la Ley 18/73 de Juegos Casinos de Las Vegas tengo que pedirle, por protocolo, que elija si prefiere tipo test o desarrollo.Tipo test.Imaginaba. Serán tres preguntas, tiene que acertarlas todas para avanzar los cursos que necesita.Vamos allá –Froilán besa la medalla del Cristo de los Alabarderos.¿Cuál es la derivada del seno de equis?La A.Es correcto.¡Bien!Seguimos. Identifique el nombre del filósofo autor de “La crítica de la razón pura”.Pffff… ¿La B? -Froilán aprieta con fuerza la medalla del Cristo de los Alabarderos.Es correcto.¡Vamos ahí, coño!Guárdese las expresiones de celebración para fuera de este recinto. La Ley 18/73 de Juegos y Casinos lo permite e incluso lo recomienda, pero no así los estatutos del College, muy contrarios a estas prácticas chabacanas. Se produce un conflicto legal que preferimos evitar si es posible.Disculpe.Vamos con la última. ¿Está usted listo?Eso creo.La Ley 18/73 de Juegos y Casinos de Las Vegas y los estatutos del college le permiten estar acompañado en esta última pregunta por otro alumno, siempre y cuando este alumno que usted elija esté al tanto del pago de la última mensualidad. El objetivo es evaluar la capacidad de trabajo en equipo, base del éxito empresarial.Quiero que entre Pelayo.Pelayo entra al aula, entrega el recibo y se sienta junto a su compañero de habitación.¿Listos?Vamos allá.¿Dónde se producen dos divisiones celulares, en la mitosis o en la meiosis?Suputamadre.Susmuertos.Por favor, señores… Tras cinco minutos trabajando en equipo, Froilán le grita a Pelayo “por qué no te callas” y se lanza en solitario en su respuesta.¿La puta Mitosis?Piénselo bien, señor de Marichalar y Borbón.¿La Meiosis?¡Correcto!¡Toma! ¡Sí! ¡Hostia puta, sí!Por los poderes que me concede la Ley 18/73 de Juegos y Casinos de Las Vegas y los estatutos de este college, y teniendo Don Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón todas las mensualidades en regla, yo le declaro a usted apto para apuntarse en la universidad privada del mundo que usted elija. Puede usted llamar a sus padres.Lo lo lo lo ló, lo lo lo lo ló… LEER MÁS: Querido Antonio Navalón