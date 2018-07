Investidura 2.0

INVESTIDURA20MEME | Liopardo

Presidente del Congreso: Tomen asiento, señorías, comenzamos el debate de investidura. Tiene la palabra Don Pedro Sánchez Castejón. Pedro Sánchez: Gracias, presidente del Congreso, señores diputados. Hoy vengo aquí a pedirles mi apoyo para un Gobierno de progreso y reformista. Cuando sea presidente del Gobierno pretendo hacer esto. –Sánchez pulsa Play, levanta su teléfono móvil y lo orienta hacia los asientos del hemiciclo. En la pantalla del teléfono, un gatito boxea contra un señor que tiene una media en la cabeza -. Señorías, el gatete sería el PSOE y el señor del antifaz Mariano Rajoy, que ha permitido que en España la corrupción… Desde su asiento, Celia Villalobos interrumpe la partida y levanta una Tablet en la que puede leerse el mensaje “WTF. ¿Y los ERES qué?” Presidente del Congreso: ¡Orden! ¡Les pido orden! Estaba el señor Sánchez Castejón en su turno de gifs. Pedro Sánchez: Gracias, señor presidente. Parece que después de décadas de corrupción a algunos les cuesta aceptar los Zascas. Gritos de” LOL”, “RT” y ”Zasca en toda la boca” desde la bancada socialista. Tímidos murmullos de “FAV” desde las filas de Podemos y Ciudadanos. Presidente del Congreso: Señorías, por favor, céntrense en el debate. Pedro Sánchez: Este pacto que hoy traigo aquí es un pacto de progreso para España. Pablo Iglesias saca su móvil enseñando un gif de Beyoncé arqueando la ceja y las filas de Podemos aplauden y gritan que RT. Pedro Sánchez responde. Pedro Sánchez: ¿Sabe señor Iglesias qué pasará si ustedes no nos apoyan hoy? –El candidato a la presidencia Pedro Sánchez muestra un meme de Julio Iglesias en el que pone “Rajoy os folla más que yo Y LO SABÉIS” . Rajoy aplaude. Soraya lo mira raro y le dice algo al oído. Rajoy deja de aplaudir. Pedro Sánchez: Traigo hoy aquí un pacto de Gobierno con Ciudadanos al que me gustaría incorporar a los grupos progresistas, como Podemos, IU… Albert Rivera niega con la cabeza y sube a tuiter una imagen de disturbios en Ucrania acompañando al texto ”No permitiré que España sea como Venezuela”. Los taquígrafos conectados a la red hacen un pantallazo y lo incorporan a la transcripción de la sesión plenaria. Alberto Garzón responde al tuit de Rivera con la imagen del negro del whatsapp. Por una caída momentánea de la red, los taquígrafos no incorporan al negro del whatsapp a la transcripción. Algunos miembros del grupo mixto protestan enérgicamente. El presidente del Congreso, Patxi López grita pidiendo orden y amenaza con apagar inmediatamente el módem si sus señorías no se comportan. Se hace el silencio durante unos segundos, tiempo que Patxi aprovecha para subir a tuiter una imagen suya con gafas de sol bajo el lema THUG LIFE, MADERFAKERS.

