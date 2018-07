Ideas para que Israel mejore su imagen

El pasado sábado, un país asiático, Israel, ganaba el festival europeo de la canción, Eurovisión, con un modernísimo tema y una modernísima cantante. Un país tan moderno que puede ser asiático, europeo o lo que le dé la gana y que manda a una cantante tan peculiar, mola por su diversidad. Días antes y siguiendo con el exotismo geográfico, comenzaba la vuelta ciclista a Italia, el Giro, y lo hacía desde... ¡Israel! Un país que comulga con los valores del ciclismo (generosidad, esfuerzo, compañerismo) hasta el punto que apuesta fuerte por acoger una de las grandes citas mundiales de la bicicleta, también mola. Pero parece que, además de molar mucho, alguien está de promoción especial de primavera y no es El Corte Inglés. Y es que pocos países del mundo dedican tanto esfuerzo a su imagen exterior para caerle bien al resto del planeta como lo hace el Estado de Israel. Y sin embargo la cosa no acaba de funcionar.

Por eso, desde Lío Pardo proponemos un par de ideas muy sencillitas para mejorar definitivamente y de una vez por todas la imagen del Estado de Israel de cara a la comunidad internacional.

1. No hacer masacres.

Los países que asesinan a decenas, cientos o miles de vecinos, dependiendo de la época y momentos políticos, suelen provocar, en general, la antipatía del resto de vecindario mundial. Nos pasa a todos. Si el del 5º-A asesina a toda la familia que vive en el 5º-B, aunque empapele el portal de fotos suyas sonriente, el resto de vecinos del bloque tienden a tener recelos. Si masacra todos los lunes al nuevo inquilino de enfrente, es improbable que sea el tío más popular del edificio aunque gaste mucho en papelería. Funciona así, es un comportamiento humano. Volviendo al caso que nos trae aquí, Israel, esta antipatía que producen medio centenar de asesinados en una sola mañana, se imponga a la simpatía de llevar una canción molona a Eurovisión. Por ello, y de cara a mejorar la imagen exterior del Estado de Israel sin necesidad de grandes campañas publicitarias, recomendamos dejar la manía de provocar masacres aparcada.

2. No acusar de antisemitismo a quien critique las masacres.

Una práctica bastante extendida por parte de los responsables de velar por la imagen internacional de Israel, es la de acusar de antisemitismo a todo aquel que se muestre crítico con las prácticas militares que provocan millares de asesinatos. Bien. En este caso, de cara a la imagen de Israel, recomendamos urgentemente dejar de hacerlo. A la gente le sienta mal que la acusen de cosas que no son y es comprensible. La explicación es sencilla: el antisemitismo (odio hacia los judíos por motivos religiosos, culturales, raciales…) degeneró el holocausto nazi contra el pueblo judío. Pedir que estas prácticas de genocidio no las repita nadie, tampoco Israel, es muy difícil que sea antisemitismo. Volviendo al vecino del 5º-A lo entenderemos mejor. Si cada vez que asesina a un vecino del 5º-B y le pedimos que deje de hacerlo, él nos responde que el problema es nuestro porque le odiamos, es probable que no te apetezca tomarte una cerveza con él después de la reunión de la comunidad.

Hasta aquí nuestros consejos para que Israel mejore, de manera real y permanente, su imagen internacional. Esperamos haberles servido de ayuda. Si les ha gustado, pueden darnos sus 12 puntos. Y si no, con que no nos lancen un misil es más que suficiente.

VER MÁS: Los mejores memes de Eurovisión