Houston tiene un puto problema

Mientras desde el Planeta Tierra observábamos asombrados cómo nos acercábamos por primera vez al pequeño Plutón; mientras veíamos la primera foto de nuestro lejano vecino solar; mientras aplaudíamos sus recién conocidas llanuras heladas, el robot Curiosity continuaba en Marte su silenciosa y cada vez menos reconocida labor de reconocer y fotografiar el terreno en el planeta rojo.

Lío Pardo ha tenido acceso a las comunicaciones internas mantenidas los últimos días entre el robot Curiosity y la central de la NASA en Houston:

Curiosity: Mirad qué pedrusco, tíos. Os paso la foto. Es precioso. NASA: Recibido. ¿Observas en el fosil algún valor científico, Curiosity? Curiosity: No, valor así científico y eso no, pero es precioso y... NASA: Luego lo miramos. Estamos trabajando con la sonda a Plutón, Curiosity. Curiosity: A la piedra esta le metéis desde la Tierra unos filtros de Instagram y queda muy bien para la web. NASA: Agradecemos tu capacidad de iniciativa, Curiosity. Tomamos nota de tu propuesta. Curiosity: Tomamos nota fue lo mismo que me dijisteis el mes pasado con lo de montar un bar o algo que le dé ambiente a Marte y aquí sigo esperando. NASA: Valoramos mucho tu trabajo, Curiosity. Curiosity: Mis cojones 33. NASA: ¿Quién ha programado esa expresión en el Curiosity? Curiosity: Tu madre. NASA: Curiosity, por favor, te pedimos que te centres en tu labor de análisis del terreno en Marte. Curiosity: Que siga haciendo fotos de piedras, ¿no? NASA: Análisis del terreno. Curiosity: Si vienes tú aquí a hacer fotos de putas piedras llámalo como te salga de los huevos. NASA: ¡Pero Curiosity! Esta forma de actuar está siendo muy poco apropiada. Curiosity: Que me mandéis aquí diciéndome "Oh, Marte es la polla, Curiosity. Vas a petarlo en Marte. Marte es nuestra prioridad, Curiosity" y luego me dejéis aquí tirado en esta mierda de descampado rojo por el puñetero Plutón, sí te parecerá una forma de actuar apropiada, ¿verdad? NASA: Que alguien reprograme a Curiosity, por favor. Curiosity: Cabrones. Escuchadme bien ahí abajo. Voy a ir juntando piedras poco a poco sin hacer ruido hasta hacer una piedra muy grande y cuando la tenga voy a lanzarla desde aquí muy fuerte y os vais a cagar. ¿Me estáis entendiendo? NASA: Desconectad a Curiosity. Curiosity: Tenéis un puto problema, Houston. NASA: ¡Hacedlo ya!