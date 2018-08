God Bless La Liga

Mayo, año 2021. Mike Smith y Mike Smith Jr. se dirigen al estadio de los Isotopos de Alburquerque. Han pasado 3 años desde que La Liga decidiera disputar partidos en EEUU y la afición de padre e hijo por el soccer no ha hecho más que crecer. Estamos en la última jornada y el partido es decisivo: Real Sociedad y Valladolid se juegan la permanencia, y en casa de los Smith los ánimos andan calientes. Little Mike reta a su padre subiéndose a la furgoneta pertrechado con su bufanda de “Orgullo pucelano” a pesar de que Big Mike dejó bien claro durante el almuerzo que en esa familia sólo hay lugar para su chapela firmada por el centrocampista Zurutuza. Es una tarde de transistores en Alburquerque. El balón echa a rodar a las 8 de la tarde en el estadio de los Isótopos pero todos están pendientes de lo que pasa a 8.000 kilómetros, en el madrileño barrio de Vallecas. Allí, a las 4 de la mañana -ambos partidos deben disputarse a la vez- el Rayo también se la juega. Una victoria de los vallecanos mandaría a segunda los corazones de Mike Smith y su hijo Mike Smith Junior.

La tarde es de infarto. De hecho, tres espectadores fallecen durante los primeros compases de un encuentro en el que, de momento, no hay tiros a puerta. Es por culpa del colesterol, símbolo patrio de los EEUU, tanto como las barras y las estrellas. A pesar de las caras de preocupación de los futbolistas de Valladolid y Real Sociedad por el trasiego de urgencias médicas en la grada, a nadie de los allí presentes parece sorprenderle la escena. Los perritos calientes siguen volando. El fallecido es sacado del estadio con gritos de iú es ei, iú es ei. Estas continuas interrupciones no hacen sino aumentar el nerviosismo entre el pequeño y el gran Mike, que ven que ni Valladolid ni Real Sociedad están cómodos sobre el terreno de juego.

Minuto 30. El partido es interrumpido ante la llegada al palco del estadio de los Isótopos de Donald Trump, recientemente reelegido presidente de los EEUU por amplia mayoría. Todos los jugadores del Valladolid y la Real Sociedad -excepto un defensa mexicano y un lateral guatemalteco que se refugian en el vestuario- cantan el himno norteamericano como signo de respeto a los amigos norteamericanos. El partido sigue siendo una sucesión de jugadas de medio campo y Mike Senior y Junior intentan averiguar con el traductor de Google qué está pasando en Vallecas. A ninguno de los dos les conviene que haya goles de los madrileños.

Minuto 45. Por fin una jugada con peligro. Córner a favor del Valladolid que es festejado como un touchdown en la grada. Mike junior y senior se desesperan abochornados ante la falta de cultura futbolera de sus compatriotas. El córner es sacado sin peligro. Empate a cero al descanso.

Minuto 60. Fallece otro espectador de infarto por colesterol en el estadio de los Isótopos. La Real Sociedad ataca pero el Valladolid está bien metido atrás. El fallecido es homenajeado con imágenes en el videomarcador que muestran sus mejores momentos en Facebook. Momento emotivo sólo roto porque en Vallecas hay penalti a favor del Rayo. El estadio de los Isótopos enmudece. Mike Senior y Junior se agarran la mano. A pesar de la rivalidad que hoy los enfrenta, sus destinos se unen en el drama que supondría para Valladolid y Real Sociedad que el Rayo marcase. De repente, un espectador de origen hispano enganchado a un radiocasete, grita They failed! They failed! El Rayo ha fallado el penalti. El estadio de los Isótopos estalla de alegría. Mike Senior y Mike hijo se funden en un abrazo. Desde que murió el Tío Jackson no se abrazaban de esta manera.

Minuto 75. La seguridad de Donald Trump localiza al hispano que anunció que el Rayo había fallado. Se lo llevan detenido. División de opiniones en la grada. Mike senior, admirador de las políticas de Trump, aplaude la detención. Mike Junior, concienciado con los derechos de los hispanos, pita en señal de protesta mientras agita su bufanda de Orgullo pucelano. A pesar de las múltiples emociones, el partido es soporífero. Seguimos cero a cero.

Minuto 90. A Mike senior y Mike junior no les quedan ya uñas que morderse Tan centrados están en lo que está pasando sobre el terreno de juego que Mike senior no se da cuenta de que se le ha caído un fallecido por infarto por colesterol encima del hombro. Quedan segundos. Justin Bieber, invitado especial, salta al campo con la tablilla (el equivalente español al saque de honor) para anunciar que se añaden dos minutos de descuento. El público aplaude. De repente, el vídeo marcador del estadio de los Isótopos se enciende. Todos esperan las mejores imágenes en Facebook del último fallecido pero las palabras Breaking News hacen que todos dejen de mirar al terreno de juego. Una a una, van apareciendo letras que anuncian que el Rayo ha encajado un gol en el último minuto. Según las primeras informaciones, el portero del Rayo se habría quedado dormido (en Madrid son ya las 5:45 de la mañana). Después de tanto sufrimiento, Mike senior y Mike Junior no dan crédito: Valladolid y Real Sociedad, los equipos de sus corazones, se han salvado. Poco importa el cero a cero. Los Smiths hoy son felices. Gracias Dios, por traernos el fútbol, grita Mike senior. Amén, padre, responde Mike Junior.