Gerardo Tecé crea una sociedad en Panamá con Mossack Fonseca

Buenas tardes desde España. He visto por la tele que ofrecéis asesoramiento sobre ya sabéis qué para el tema de ya sabéis qué, en Panamá ;-) Tengo unos ahorrillos que quiero mantener lejos de Montoro, no sé si me explico ;-) He visto que Bertín Osborne, el cantante, tengo entendido que lo conocéis por allí, ha recurrido a vuestros servicios. Para mí Bertín, además de un artista de talla internacional con grandes éxitos como "Abrázame" o "Sabor a México", es un referente en todos los ámbitos humanos, incluido el económico. Yo he comprado hasta gazpachos de la marca de Bertín para que os hagáis una idea, he comprado patatas con su cara, algunos productos ibéricos también he llevado a alguna que otra cena de Nochebuena, lo he probado todo excepto su línea de encurtidos, no porque sean malos productos, dios me libre de opinar eso, sino porque a mí las aceitunas me dan ardor de estómago. Igual me estoy desviando un poco del tema, no lo sé, pero el caso es que si Bertín ha puesto sus ahorrillos a vuestra disposición, yo me fío. Los amigos de mis amigos... Ya me entendéis ;-) Mi señora decía que mejor hacerle caso a Matías Prats con lo del banco naranja ese de los cojones y meterlo todo ahí, pero qué queréis que os diga, a mí un tío que hace ese tipo de chistes en mitad de un telediario no me parece serio. Así que al final mi señora y yo hemos decidido que nos fiaremos más de Bertín. Bueno, ahora no sé qué tendría que hacer. Es mi primera vez haciendo ya sabéis qué ;-) ¿Os tengo que mandar algo? ¿Fotocopia del DNI compulsada? ¿Mossack y Fonseca sois dos o es como Ramón y Cajal? Si es una sola persona, le ruego desde ya que me disculpe porque me he dirigido a usted en plural en todo momento. ¿Os paso un número de cuenta? ¿Me acerco a la embajada de Panamá? ¿Me mandáis vosotros un folleto? Esto último realmente no me haría falta porque ya os digo que lo tengo claro. Quedo a la espera de una respuesta. Atentamente, Gerardo. Liopardo