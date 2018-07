Entrevista en exclusiva a Eduardo Zaplana durante su dentención

Es la noticia del día. El ex ministro y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, ha sido detenido por prevaricación, delito fiscal, malversación, blanqueo y cohecho. Mientras los demás informan, en Lío Pardo, siempre surfeando la cresta de la ola de la noticia, hemos dado un paso más allá y hemos entrevistado, vía whatsapp, al protagonista absoluto del día. Muerde el puto polvo, Ferreras. Tras una serie de negociaciones con intermediarios, hemos conseguido contactar y charlar con él. A continuación, reproducimos, íntegra, la conversación que hemos mantenido, mediante la plataforma de mensajería whatsapp, con Eduardo Zaplana durante la detención y registro de la Guardia Civil.

Gerardo: Buenas tardes, Eduardo, aquí Gerardo Tecé.

Zaplana: Ola k ase, vamo a asé una entrevista o k ase?

Gerardo: ¿Perdón? ¿Hablo con Eduardo Zaplana?

Zaplana: K sí, hombre, k soy yo, k poco sentido del humor tenéis los rojeras…

Gerardo: Veo que se mantiene usted bien de ánimo a pesar de la situación que está viviendo en el día de hoy, señor Zaplana…

Zaplana está escribiendo…

(…)

(…)

Gerardo: ¿Señor Zaplana?

Zaplana está escribiendo…

(…)

(…)

Gerardo: ¿Está usted ahí, señor Zaplana?

Zaplana: Perdona, tete, k le estaba abriendo la caja fuerte a un picoleto antes de k me la reventara con la rotaflex y me dejaran esto perdido de hierros.

Gerardo: ¿Están registrando sus propiedades en este momento, señor Zaplana?

Zaplana: Tú lo has dicho, tete, MIS PROPIEDADES, pk son mías. Esto es un montaje, una trampa para k no se hable del casoplón con piscina de tus amiguitos de Podemos. (ZAPLANA ADJUNTA IMAGEN DE PABLO IGLESIAS JUNTO A UN BUSTO DORADO DE SÍ MISMO, SIENDO ABANICADO POR DOS ESCLAVOS DE RAZA NEGRA EN EL JARDÍN DE UNA MANSIÓN)

Gerardo: Por un lado no conozco de nada a Pablo Iglesias ni a Irene Montero, así que no son mis amigos, señor Zaplana, y por otro lado le agradecería que nos centrásemos en la noticia del día. Entiendo, por lo que me dice, que se declara usted inocente de los delitos por los que está siendo investigado en estos momentos.

Zaplana: No sá jodío…

Gerardo: ¿Eso es que sí?

Zaplana: K sí, cojones. Mira, tete, yo no me metí en política para forrarme, sino por amor a ESPAÑA, m entiendes? Por los españoles lo hice. (ZAPLANA ADJUNTA IMAGEN DE BANDERA DE ESPAÑA)

Gerardo: Según la Guardia Civil usted sí se ha enriquecido, señor Zaplana, mediante blanqueo de dinero.

Zaplana: Ah, k pasa? K ahora sí os gusta la guardia civil? Los rojeras sois coherentes de cojones…

Gerardo: No es cuestión de rojeras o no, señor Zaplana. Su propio partido, de hecho, anuncia que le suspenderá como militante tras su detención.

Zaplana: Pero bueno, eso es otro tema k nada tiene k ver con la política ni con si yo soy inocente o no.

Gerardo: ¿A qué se refiere, señor Zaplana?

Zaplana: Es un protocolo interno, tete. Como cuando la azafata del avión te dice komo usar la salida de emergencia. ¿Tú crees k sirve de algo la salida de emergencia si un avión gigante está en caída libre?

Gerardo: ¿Eso es un símil, señor Zaplana?

Zaplana: K dices de simil, tete? Mira, te voy a decir una cosa importante y akí dejamos el tema…

Gerardo: Dígame.

Zaplana está escribiendo…

(…)

(…)

Gerardo: ¿Señor Zaplana?

Zaplana está escribiendo…

(…)

(…)

Gerardo: ¿Está usted ahí, señor Zaplana?

Zaplana: No, estoy bañándome en la piscina del chalet de tu Pablito, no sá jodío. Sí, estoy akí. Te tengo k dejar porque me llevan a otro registro y además me acaba de llegar un mail de Telefónica, k me kitan la tarifa plana de datos.

Gerardo: ¿Qué era esa cosa importante que me iba a decir, señor Zaplana?

Zaplana: K me parece increíble k yo esté rodeado de guardia civil y tu Guillermito Tolerdo esté huyendo de la justicia tan tranquilamente. Ponlo ahí bien grande en el titular, k se sepa lo k está pasando en este país.

Gerardo: Muchas gracias por su tiempo, señor Zaplana. Buenas tardes.

(ZAPLANA ADJUNTA IMAGEN DE GUILLERMO TOLEDO BAÑÁNDOSE EN LA PISCINA DEL CHALET DE PABLO IGLESIAS E IRENE MONTERO, QUE SE SECAN EN UNA TUMBONA CON BILLETES DE 500€)