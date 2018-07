Entrevista exclusiva a José Manuel Soria

José Manuel Soria | Liopardo

El nombre de José Manuel Soria vuelve a ocupar titulares en prensa desde hace unos días. Tras su ruidosa dimisión como ministro por la aparición de empresas a su nombre en paraísos fiscales, acaba de ser propuesto por el Gobierno para un cargo ejecutivo en el Banco Mundial. Solicitamos una entrevista con el protagonista de esta polémica, que nos concede 5 minutos para charlar citándonos en un despacho del ministerio de Industria, Energía y Turismo. Gerardo: Buenas tardes, señor Soria. JM Soria: Siéntate, como si estuvieras en tu casa. Gerardo: Es un edificio público, así que podría ser un poco mi casa, sí. A propósito, me sorprende que nos cite aquí. ¿No había dimitido usted del cargo de ministro de Industria? JM Soria: Tú lo has dicho. Del cargo. No del edificio. Ni gente sin ministerio ni ministerios sin gente. Un desalojo, otra ocupación –Soria hace rodar su sillón de cuero hacia atrás y apoya los pies sobre la mesa de trabajo. Gerardo: Ehm… Creo que sin ser ya ministro usted no debería estar… Mmm… Bueno, no importa, vayamos al grano. ¿Cómo recibió usted la propuesta de nombramiento para el Banco Mundial? JM Soria: Con prudencia y responsabilidad. No fue una decisión sencilla. Gerardo: ¿Tardó mucho en decidirse a optar al cargo? JM Soria: Pensé “José Manuel, qué es lo mejor para España” y rápidamente se me vino la respuesta a la cabeza: “José Manuel, lo mejor para España eres tú”. Tardé unos 5 segundos en decidirlo. Cuando hago pruebas de inteligencia en Internet, igual. Las resuelvo muy rápido. ¿Qué número de la serie viene luego? Me viene 1, 2, 4, 8, 16… Digo rápidamente 32! Y BUM! 32 que era. El otro día saqué 124 puntos en un test. Me salió que era superdotado. Luego en otra página saqué 100, pero es porque estaba mal. Gerardo: Por no desviarnos del asunto que nos trae aquí, ¿qué les diría a quienes opinan que no es usted el más adecuado, tras su asunto de los papeles de Panamá, para optar a este cargo en el Banco Mundial? JM Soria: Les diría que al cargo podía optar cualquiera y que si lo logré es por mérito propio en un proceso transparente y bajo concurso. Gerardo: ¿Salió a concurso la plaza? JM Soria: Claro que sí. Y no fue sencillo. Me llamó Rajoy al móvil y me dice “José Manuel, ¿te pillo bien, puedes hablar?”. Le digo, dame un minuto, Mariano, que me pillas reunido. Yo estaba aquí en el ministerio haciendo test de estos de Internet que te comentaba. Tenía 20 segundos para resolverlo. Un reloj y un triángulo apuntando a las 12, luego el triángulo apuntando a las 3, después a las 6, ¿qué viene ahora? Digo, triángulo apuntando a las 9, del tirón. Le doy a pinchar esa opción ya cuando quedaban 2 segundos. Pues efectivamente, triángulo a las 9 era correcto… Gerardo: Le pido que se centre un poco en el asunto que aquí nos trae. JM Soria: Bien. Le digo a Mariano, “Ya estoy, Mariano, disculpa”. Y me comenta lo del Banco Mundial. Que si es un trabajo con muchas salidas, que si se aprenden idiomas, que si son más de 18.000€ al mes libres de impuestos… Y le digo, pues mira Mariano, lo de que sean libres de impuestos me viene bien para evitar jaleos como el de la otra vez. Justo esta tarde me iba a poner a buscar en infojobs de camarero o repartidor, hasta que saliera algo de lo mío y definitivamente esto es de lo mío, así que ya no busco, le dije al presi. Gerardo: Entonces por lo que me comenta, no fue como ha asegurado el Gobierno un puesto que saliera a concurso, sino que fue usted elegido directamente por el presidente en funciones. JM Soria: Sí fue a concurso, hombre, no malmetas. Me dice Mariano, si te interesa el puesto vamos a hacer un concurso. Dime un número del 1 al 10. Le digo, el 8. Me dice, menos. Le digo, el 5. Me dice, más, pero muy poco más. Digo, rápidamente: el 6. Ya te he comentado que soy muy bueno, nivel superdotado incluso, para las respuestas rápidas. Y me dice Mariano, sí señor, el 6 era el número en el que estaba pensando, funcionario José Manuel Soria, ha ganado usted la plaza para el Banco Mundial. ¡Buah! Una alegría… Gerardo: Ya imagino, ya… El sueldo contribuirá a esa alegría, imagino. JM Soria: No es tanto, 18.000 al mes, ¿eh? Se te va en facturas. No sabes cómo está la luz y el gas. Gerardo: Me puedo hacer una idea. Señor Soria, ¿qué les diría a quienes ven censurable que acceda a ese cargo por haber tenido dinero en paraísos fiscales? JM Soria: ¿Qué dinero? Eso les diría. ¿De qué dinero me estás hablando? No sé de qué me hablas. Sí, definitivamente eso les diría. Gerardo: Señor Soria, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Le deseamos mucha suerte en su nueva etapa profesional. JM Soria: Gracias a vosotros. Es una responsabilidad muy grande, pero enfrento el reto cargado de ilusión y fuerza para trabajar por España. Y estoy seguro de que entre todos lograremos alcanzar los objetivos marcados. Gerardo: Disculpe, una última pregunta. ¿En qué consistirá exactamente su función? ¿Cuáles son esos objetivos? JM Soria: Pues si te digo la verdad no me había parado a pensarlo. Yo imagino que tendré que estar en un despacho allí pendiente de que esté todo controlado, ¿no? Que no haga falta nada en el mundo, ¿no? Temas de economía y cosas así, imagino, vamos. Hostia, pero ahora que lo pienso, menuda movida. Quiero decir. El mundo, ¿no? Qué inmensidad. No es un cargo en el Banco de España, que es algo más controlable, que España sabes que empieza en Tarifa y llega hasta Irún. Banco Mundial es… el puto mundo entero. Que es la pelota entera. 18.000 al mes no sé si compensa por ese trabajazo. Mira, me lo voy a pensar. Lo mismo llamo a Rajoy y le digo que busque a otro. Gerardo: Bueno, aquí tenemos el titular. ¿Renuncia usted al cargo, señor Soria? JM Soria: Pues va a ser que sí. Me has abierto los ojos con tu pregunta. Yo me imaginaba el despacho, pero no estaba visualizando lo de fuera del despacho. El puto mundo entero. El puto globo terráqueo. Muchísimo trabajo eso. No estoy a esta edad para que me exploten. No soy el fondo marino canario. Gerardo: Muchísimas gracias por todo. Me voy corriendo a la redacción de Lío Pardo con este bombazo, señor Soria. JM Soria: Gracias a ti. Ve por la sombra.

